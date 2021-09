Stasera in tv, domenica 19 settembre 2021, su Canale 5 c'è Scherzi a parte con Enrico Papi: anticipazioni e ospiti

19 settembre 2021 a

Dopo il grande successo della prima puntata, stasera in tv, domenica 19 settembre alle 21.30 su Canale 5 torna “Scherzi a parte”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Questa settimana gli ospiti in studio sono: la conduttrice Federica Panicucci, il giornalista Mario Giordano, il cantante Albano e l’opinionista ed ex politica Vladimir Luxuria. Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e dell’influencer Antonella Fiordelisi, presenza femminile del secondo appuntamento. E lo stesso Papi ha rilasciato delle succose anticipazioni sugli scherzi di stasera.

La prima puntata del celebre programma, in onda domenica scorsa, ha ricevuto un ottimo ritorno di audience, registrando ascolti da record. Davvero un brillante esordio per la nuova stagione di Scherzi a Parte, che si è imposta come leader assoluto della serata con oltre 3.500.000 spettatori e il 21% di share. Il direttore di Rete Giancarlo Scheri su Twitter ha commentato: "Enrico è tornato a casa per condurre un programma perfetto per esaltare il suo sense of humor e il suo stile di conduzione".

Enrico Papi, dopo qualche stagione meno sprint del programma. ha saputo riportare Scherzi a parte alla gloria di un tempo: ritmo, risate, fuoriprogrammi e lo scherzo in diretta a Orietta Berti con tanto di sosia in studio. E anche gli ospiti in studio - da Roncato a Vissani, passando per la Elia o la Arcuri- hanno fatto divertire i telespettatori, che hanno premiato Papi con un ottimo share. Un grande colpo del Biscione, insomma, che dopo qualche tempo di Enrico a Tv8 lo ha riportato a "casa", nella "sua" Mediaset. E per stasera si aspettano scherzi da paura. Lo stesso Papi ha detto che Vladimir Luxuria è entrato nei record della trasmissione per lo scherzo più breve di sempre: dopo soli dieci minuti, infatti, ha chiamato la polizia. Ci si aspetta, sempre secondo le anticipazioni, anche un Mario Giordano estremamente infuriato e un Albano senza cappello.

