Marcell Jacobs, il retroscena del matrimonio con la sexy Nicole. L'infanzia difficile e il rapporto con i figli

Marcell Jacobs - doppio oro all'Olimpiade di Tokyo, nei 100 metri e nella staffetta 4x100 - è tra gli ospiti di Verissimo, il rotocalco di Canale5 condotto da Silvia Toffanin che, da questa stagione, andrà in onda anche la domenica pomeriggio. L'atleta azzurro, nato in Texas ma cresciuto a Desenzano del Garda, ha toccato alcuni argomenti legati all'attualità, anche a livello personale.

Canale5, la novità: Verissimo anche di domenica. Da Silvia Toffanin il campione olimpico Jacobs

Jacobs ha annunciato, per il prossimo anno, il matrimonio con la fidanzata Nicole Daza. Ma proprio a Verissimo ha raccontato un retroscena: "Abbiamo già scelto la data, il 17 settembre 2022 che è il compleanno di Nicole, anche se non le ho ancora fatto la proposta" per lo stupore della Toffanin. La loro storia d'amore è nata nel 2018, un vero e proprio colpo di fulmine. Nicole - che ha lavorato presso l'outlet di Serravalle Scrivia - si è trasferita a Roma per stare accanto al campione e crescere insieme i loro due bambini (un maschietto, Anthony e una bambina, Meghan). I due, dopo i Giochi Olimpici, si sono goduti i successi di Marcell con vacanze da mille e una notte in cui la sensualità di Nicole è rimbalzata forte e chiara. Pochi giorni fa aveva poi fatto discutere la dichiarazione su Tortu e la volontà di prendere il suo posto, nella frazione finale, per la staffetta 4x100. Stimolato sul tema ha detto a Verissimo: "È normale che ci sia una sana competizione sportiva. Filippo per me ha sempre rappresentato un grande stimolo, era il più veloce in Italia e riusciva sempre a battermi. È una rivalità positiva perché ci sprona a dare sempre di più. Ma se non fossimo stati un gruppo non avremmo vinto l’oro nella staffetta 4X100".

Marcell Jacobs confessa: "Con mio figlio Jeremy sto facendo come mio padre con me". Poi siluro a Tortu

In precedenza aveva raccontate aspetti molto forti della sua vita privata. "Il mio bisnonno ha abbandonato il nonno, mio nonno mio padre, lui me: è una specie di tradizione di famiglia. Il primogenito deve sempre essere lasciato. Io dovrei spezzare il meccanismo, ma per ora non ci sono riuscito. Jeremy, il mio primo figlio, mi è capitato: ero un ragazzo e l’ho vissuto malissimo, come chi sta facendo una cosa per altruismo, ma controvoglia. Non vorrei essere str***o come è stato mio padre, ma alla fine sostanzialmente sto facendo più o meno quello che ha fatto lui. Rispetto a Anthony e Megan, i bimbi che ho avuto da Nicole, con Jeremy non ho un legame forte perché non ci ho mai vissuto. Quando vado a Desenzano lo vedo, ma non sono un padre presente. Lavorerò anche su questo", aveva spiegato.

Nicole Daza, coccole in Messico con Marcell Jacobs: posa hot in costume con lato b mozzafiato | Foto

