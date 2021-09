Orietta Berti, la hit che non doveva cantare con Achille Lauro e Fedez e la gaffe clamorosa di Cristiano Malgioglio

19 settembre 2021 a

Se non è un'icona della musica italiana lei, allora nessuno può fregiarsi di questo titolo. Stiamo parlando della Capinera d'Emilia (così fu soprannominata dal grande Silvio Gigli), Orietta Galimberti al secolo, Orietta Berti per i suoi milioni di fan in tutto il mondo. Una carriera a dir poco di successo per l'artista emiliana, che sin dagli anni sessanta e settanta si è affermata come 'mostro sacro' della nostra tradizione canora arrivando a numeri spaventosi: quasi sedici milioni e mezzo di dischi venduti, cinque dischi d'oro, cinque dischi di platino e due dischi d'argento. E i suoi album pubblicati in praticamente ogni paese del mondo, in Sudamerica, Turchia, l'allora Jugoslavia, perfino in Giappone.

Felicemente sposata 55 anni con il suo Osvaldo Paterlini, di qualche anno più grande, Orietta ha due figli: Omar (1975) e Otis (1980), che si è sposato e ha avuto nel 2018 la prima figlia Olivia. Una carriera con ben pochi momenti discendenti quella dell'usignolo di Cavriago (altro nickname di Orietta), che continua a regalare successi su successi: non per niente è arrivata, a 29 anni dall'ultima partecipazione, la presenza al Festival di Sanremo 2021 con "Quando ti sei innamorato", arrivato al nono posto della competizione canora più prestigiosa d'Italia. Di lì, una rinnovata celebrità per la Berti - un po' come è successo con la riscoperta di Loredana Bertè da parte dei più giovani - che è culminata con la hit estiva di questa stagione 2021: il singolo "Mille", cantato con Fedez e Achille Lauro, che fa balzare il trio in cima alle classifiche. E' stato peraltro rivelato che Orietta non era la prima scelta per fornire la voce al brano: Jonathan Kashanian, a Detto Fatto, ha raccontato che la cantante prevista inizialmente era Annalisa.

L'illuminazione è stata di Fedez, che le avrebbe detto di essere così spontanea da cantarla "come se fossi in doccia". Peraltro, non volendo, Orietta Berti è stata oggetto di una clamorosa Gaffe di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show, in cui i Gemelli di Guidonia si sono esibiti proprio cantando "Mille": salvato in calcio d'angolo dal presentatore Bruno Conti, Cristiano aveva scambiato la sosia di Orietta per l'originale, rievocando i loro passati trascorsi artistici. Divertitissimo il pubblico in studio.

