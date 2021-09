Miriam Leone, matrimonio con Paolo Carullo: l'abito e le foto dello sposalizio

19 settembre 2021 a

"Ni maritamu", ossia "ci siamo sposati", sono queste le parole chiave del matrimonio di Miriam Leone, che nel pomeriggio del 18 settembre a Scicli - in Sicilia - ha detto sì a Paolo Carullo, suo compagno da circa due anni. "Una felicità indescrivibile" ha poi scritto su Instagram l'attrice e conduttrice di 31 anni nata a Catania - ma originaria di Acireale - e vincitrice nel 2008 del titolo di Miss Italia.

Davanti al Santuario di Santa Maria la Nova, nel cuore di Scicli, si sono presentati decine di fan e curiosi, pronti a farle gli auguri. "Grazie mille, grazie a tutti", ha detto prima di entrare in chiesa, in un bellissimo abito ricamato, corpetto con scollo a cuore, pizzo all over che veste, in trasparenza, scollatura e braccia, gonna morbida con balza sul fondo, capelli raccolti e velo a incorniciarle il volto. Entrambi siciliani, gli sposi si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni. Le foto del matrimonio hanno poi fatto immediatamente il giro dei social riscontrando tanto affetto dai fan - oltre 300mila like - ma anche da tanti vip. Da Alessia Marcuzzi a Vittoria Puccini passando per Elena Santarelli, Costanza Caracciolo, Elisa, Alessandra Amoroso, Filippa Lagerback.

Ma chi è lo sposo? Paolo, anche lui siciliano ma di Caltagirone, è laureato in Economia e finanza. Imprenditore e musicista (fa parte della band milanese Apple Jack di cui è anche manager finanziario). La storia d'amore con Miriam sarebbe iniziata due anni fa. Lo scorso anno era apparsa la notizia che Miriam e Paolo convolassero a nozze. Notizia smentita dalla stessa Miriam: "Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è", così l'attrice in un’intervista. Ieri invece il matrimonio.

