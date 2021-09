Domenica In, anticipazioni 19 settembre ospiti Mara Venier: Loretta Goggi, Mahmood e Gabbani

19 settembre 2021 a

a

a

Torna - oggi 19 settembre 2021 - l'ormai consueto appuntamento con Domenica In su Rai1 (a partire dalle ore 14). Il contenitore domenicale è arrivato alla sua edizione numero 45 e per la tredicesima volta sarà condotto da Mara Venier. La nuova stagione vedrà un ricco parterre di ospiti in studio e in collegamento.

Loretta e Daniela Goggi, dai lavori insieme al viaggio in Argentina per dimenticare la morte di Gianni Brezza

Loretta Goggi sarà protagonista di un’ampia intervista per ricordare Raffaella Carrà insieme a Vincenzo Mollica (in collegamento) e Aldo Cazzullo, scrittore ed editorialista del Corriere della sera. Paola Cortellesi e Antonio Albanese interverranno per presentare il loro nuovo film, già campioni d’incassi, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a coccia di morto. Nada Ovcina sarà intervistata per ripercorrere la sua lunga storia d’amore con Gianni Nazzaro scomparso lo scorso 27 luglio, insieme a lei anche Pupo per ricordare i momenti più significativi della carriera artistica di Nazzaro. Alessandro Cattelan si collegherà dal suo studio Rai di Milano per presentare il suo nuovo show 'Da Grande' in onda dal 19 settembre su Rai1.

Alessandro Cattelan, con Ludovica un matrimonio per pochi intimi: "La cerimonia? Non più di dieci minuti"

La musica vedrà protagonista Mahmood con il brano T’Amo, accompagnato dal coro sardo, tutto al femminile, ‘Intrempas’. Francesco Gabbani con il suo nuovo singolo La Rete. Gli attori Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Fortunato Cerlino interverranno per presentare la fiction Fino all’ultimo battito su Rai1 da giovedì 23 settembre. Ci sarà spazio anche per un collegamento con Alessandro Gassmann, protagonista della terza serie della fiction I bastardi di pizzofalcone, che prenderà il via su Rai1 da lunedì 20 settembre.

Paola Ferrari, "dicono che sono vecchia": lascerà la Rai dopo il Mondiale del 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.