Teo Mammucari, dall'ex velina Thais la figlia Julia: in passato la storia con Vera Gemma: "Insieme per 4 anni"

Teo Mammucari, all'anagrafe Teodoro Roberto Luis Teo, è uno dei personaggi televisivi più famosi in Italia. Nato il 12 agosto 1964 (Leone) a Roma, Teo ha prima iniziato come animatore e cabarettista, poi ha debuttato nella redazione di Scherzi a Parte nel 1995, conquistando il pubblico con la sua comicità e la sua verve. La svolta nella sua carriera nel 2000 con Libero, il programma basato su scherzi telefonici, che peraltro ha lanciato anche Flavia Vento. Poi è stato protagonista a Veline, Velone, Mio fratello è pakistano, Distraction e Cultura moderna, Le Iene e Tu si que vales. Proprio sabato 18 settembre sarà di nuovo protagonista su Canale5 nella prima puntata della nuova stagione del talent show.

Teo Mammuccari: la figlia Julia con l'ex velina Thais Souza Wiggers, la separazione e i litigi. Ora sono di nuovo amici

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2006 al 2009 è stato fidanzato con Thais Souza Wiggers, ex velina e modella brasiliana. Nel 2008 è nata la l’unica figlia di Teo Mammucari, Julia. Ma la loro storia è finita poco dopo. "Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre", ha raccontato in una vecchia intervista. Il conduttore abita a Tor de’ Cenci, Roma, ma ogni informazione sulla sua casa è legata ad un triste episodio di cronaca. Nel 2017, nella notte di Capodanno, mentre si trovava in vacanza la sua villa è stata svaligiata, come riportato da Novella 2000, per un danno stimato di diverse decine di migliaia di euro. In passato ha avuto una storia d'amore con Vera Gemma.

Vera Gemma, grazie ad Asia Argento la storia con Teo Mammucari: "Il primo innamoramento"

Una relazione sbocciata circa trent’anni fa, quando la figlia di Giuliano Gemma era poco più che ventenne. Insieme all’amica del cuore Asia Argento, Vera ha conosciuto in un villaggio turistico Mammucari. "L’ho conosciuto con Asia e ci fidanzammo - ha rivelato qualche tempo fa Vera Gemma -. Siamo stati assieme quattro anni, è stato il primo vero innamoramento. Ancora oggi siamo amici e ci messaggiamo, ci facciamo gli scherzetti”. Con mammucari appuntamento su Canale5 a Tu Si Que Vales.

