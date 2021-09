Maria De Filippi, gli insulti dal fratello per un flirt con un suo amico: gli amori prima di Costanzo

18 settembre 2021 a

a

a

Maria De Filippi è una delle regine della tv italiana. L'autrice e conduttrice ha collezionato un successo dopo l'altro, ma di lei si è sempre saputo poco della vita privata, eccezion fatta che per il matrimonio con Maurizio Costanzo, sposato nel 1995. Nata a Milano nel 1961, si è trasferita nel Pavese insieme alla sua famiglia, frequentando e diplomandosi al liceo classico Ugo Foscolo della città lombarda alle porte del capoluogo. Nel corso di un’intervista concessa tempo fa al Corriere della Sera, Maria De Filippi ha dunque ripercorso i suoi primi anni di studio, ammettendo di essersi impegnata solo nelle materie che le piacevano.

Sabrina Ferilli e il rapporto con il suo corpo: "Da adolescente mi vergognavo del mio fisico"

La donna ha deciso poi di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza sempre a Pavia, con l’obiettivo di diventare un magistrato. Maria De Filippi ha un fratello, Giuseppe, con il quale ebbe in passato qualche diatriba proprio a causa del suo primo fidanzato, suo amico. Nell’intervista la donna ha dunque confessato che il fratello, di 7 anni più grande di lei, mirava a "schiavizzarla e faceva la spia".

Stefano De Martino, altro che amore con Andrea Delogu: beccato in vacanza con Choco

Il racconto di Maria: "Una volta ho avuto una storiella con un suo amico. Quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti - ha rivelato -. Appena se ne è andato di casa, però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”. A 18 anni poi Maria ebbe un’altra relazione durata tre anni, nella quale ha ammesso di non essersi comportata benissimo: "Oggi lo sento via sms. Siamo stati insieme 3 anni quando io ne avevo 18 e l’ho trattato male. Mi era rimasto il rimorso, ma sono felice di averlo risentito”, le sue parole sempre in una vecchia intervista. Durante l’università, infine, la De Filippi ebbe un altro fidanzato con cui rimase insieme per sette anni. Dopo di lui arrivò l’incontro galeotto con Costanzo, in riferimento al quale Maria ha sempre detto di non aver avuto un colpo di fulmine. A colpirla è stata la grande intelligenza del giornalista, scrittore e conduttore. Maria De Filippi è tra i protagonisti di Tu Si Que Vales, la cui prima puntata è sabato 18 settembre su Canale5.

Sabrina Ferilli e il rapporto con il suo corpo: "Da adolescente mi vergognavo del mio fisico"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.