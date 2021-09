Sabrina Ferilli e il rapporto con il suo corpo: "Da adolescente mi vergognavo del mio fisico"

18 settembre 2021 a

a

a

Sabrina Ferilli è un'attrice famosissima e personaggio televisivo tra i più amati dal pubblico. Nata a Roma il 28 giugno 1964 sotto il segno del Cancro, nell’arco della sua carriera ha collezionato Nastri D’argento e Ciak d’oro e inoltre ha recitato nel film di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, che si è guadagnato il premio Oscar. In una intervista di qualche tempo fa, ha raccontato il suo cambiamento dopo i 50 anni: "Sono un po’ più caz*ara di prima. L’età mi ha alleggerito dal senso di responsabilità. Ora che il mio percorso l’ho fatto e non devo dimostrare più niente, mi concedo il divertimento, senza il terrore di scivolare", ha raccontato.

Sabrina Ferilli, il secondo marito è Flavio Cattaneo: il manager ha avuto due figli con Cristina Goi

Tra le curiosità sul suo conto, due delle sue più grandi amiche sono Maria De Filippi e Mara Venier. Quando inoltre era adolescente era a disagio per il suo fisico prorompente e non si sentiva bella: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”, ha raccontato a Panorama qualche tempo fa. E' una tifosa sfegata della Roma, famoso è stato il suo spogliarello dopo che i giallorossi vinsero il loro terzo scudetto nel 2001. E ancora, durante una sua intervista a Verissimo ha baciato Silvia Toffanin, raccontando che nella finzione cinematografica non sarebbe molto brava a dare i baci sulle labbra. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2003 l’attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è naufragato dopo soli 2 anni a causa di un tradimento di lui.

Sabrina Ferilli e la maternità. "Non è successo, ma ho provato ad adottare un bambino"

Successivamente la Ferilli ha ritrovato l'amore con il manager Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi. L’attrice non ha avuto figli, e in un’intervista di qualche tempo fa a La Stampa ha rivelato: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia", ha rivelato. Sabrina Ferilli è tra i protagonisti di Tu Si que vales, la cui prima puntata va in onda sabato 18 settembre su Canele5.

Stasera in tv, sabato 18 settembre, su Canale 5 ricomincia Tu Si Que Vales: giuria, presentatori e anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.