Loretta e Daniela Goggi, dai lavori insieme al viaggio in Argentina per dimenticare la morte di Gianni Brezza

Loretta e Daniela Goggi sono due cantanti, attrici e showgirl, tra le più importanti nel mondo dello spettacolo in Italia. Loretta è diventata ben più famosa, ma anche Daniela fino a metà anni Ottanta ha calcato le scene insieme alla sorella maggiore. Daniela, nata il 21 luglio 1953, nel 1965 ha partecipato allo sceneggiato David Copperfield e negli anni Sessanta ha interpretato anche la Monaca di Monza ne I Promessi Sposi (sempre sceneggiato Rai). E' nata quindi come attrice, ma è diventata una cantante in coppia con la sorella Loretta, dove ha interpretato brani di successo come Oba-ba-lu-ba. Le due sono sempre insieme nel lavoro anche negli anni Settanta.

Hanno condotto insieme programmi televisivi (con Pippo Franco, per esempio) .Dopo la pubblicità delle Big Bubble nel 1979, negli anni Ottanta si è occupata della Tv dei ragazzi per la Rai, sempre affiancata a grandi personaggi della televisione italiana, come Massimo Boldi e Piero Chiambretti.

Tra i suoi ultimi impegni artistici è possibile citare il cortometraggio Sogni. Uscito nel 2019 e diretto da Angelo Longoni, ha visto recitare dopo tanti anni insieme le due sorelle Goggi, su un tema estremamente complesso, ossia la malattia di Alzheimer. Daniela Goggi ha un rapporto speciale con la sorella maggiore. Come dichiarato da Loretta nel 2019 nel corso di un’intervista rilasciata alla testata Zerkalo Spettacolo, assieme hanno scritto una serie tv. Nel 1987 Daniela si è sposata con il conte Pierfrancesco Vannutelli da cui ha avuto una figlia, Maria Costanza.

Per quanto riguarda invece la sinergia in ambito personale, è impossibile non ricordare il ruolo che Daniela ha avuto nell’aiutare la sorella a riprendersi dal dolore per la morte del marito Gianni Brezza. Decisiva fu, come raccontato ancora da Loretta in un’intervista a Gente, la richiesta di Daniela di accompagnarla in Argentina per andare a trovare Maria Costanza, la figlia di Daniela che vive appunto in Sudamerica. Grazie a quel viaggio con l’amatissima sorella, la talentuosa attrice e imitatrice ha ricominciato a vivere dopo la morte del marito. Loretta e Daniela Goggi sono protagoniste a Soliti Ignoti Il ritorno, il programma di Rai1 condotto da Amadeus in onda sabato 18 settembre dopo il Tg1.

