Belen Rodriguez e le confessioni hot: "Se credo di saper fare sesso? Nessuno si è mai lamentato"

Belen Rodriguez è una delle showgirl più belle e amate dal pubblico italiano, famosissima anche per le vicissitudini che caratterizzano la sua vita privata. Classe 1984, ha fatto parlare molto di sé per le sue relazioni amorose con l’ex marito Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Belen ha lasciato l’Argentina dopo un episodio spiacevole che ha visto coinvolta la sua famiglia, presa d’assalto da alcuni rapinatori che hanno tenuto i suoi familiari in ostaggio circa tre ore con una pistola puntata alla tempia, e dopo quel brutto evento ha deciso di venire a vivere in Italia, paese nativo dei genitori.

Belen oggi è legata sentimentalmente all’hairstylist Antonino Spinalbese e con lui ha dato alla luce la piccola Luna Marì, dopo il primogenito Santiago nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Specco capita che lei risponda con schiettezza alle domande dei suoi fan su Instagram, anche a quelle più piccanti: dal sesso al primo bacio, passando per altre curiosità sulla sua vita privata. “Il primo bacio l'ho dato a 15 anni, ma senza la lingua - qualche risposta di Belen -. La prima volta a 18 anni, ma diciamo che il sesso adesso è parecchio più bello”, ha raccontato appunto la showgirl argentina.

"Quante volte a settimana faccio l'amore? Non conta la quantità, ma la qualità”, le sue parole in una chat di qualche tempo fa. "Quanto è importante il sesso? Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma la chimica è tutto. E poi bisogna essere in grado di farlo bene”. E ancora: "Se credo di saper fare sesso? Nessuno si è mai lamentato”, ha affermato con ironia rivelando poi che il posto più strano dove ha fatto l’amore è una casa sull’albero. I suoi difetti? "Sono incostante, malinconica, nostalgica, dormigliona cronica, un po’ lunatica. Insomma sono un disastro", ha dichiarato in passato. Belen Rodriguez è tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, in onda su Canale5 sabato 18 settembre.

