Stasera in tv, sabato 18 settembre 2021, c'è Ricomincio da Raitre con Andrea Delogu: anticipazioni ospiti

Secondo e ultimo appuntamento, stasera in tv, sabato 18 settembre alle 21.20 su Rai3, con “Ricomincio da Raitre”, il programma condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu dal Teatro Sistina di Roma e voluto da Rai3 per rispondere alla difficile situazione attraversata dallo spettacolo dal vivo in Italia a causa della pandemia. Tra gli ospiti della seconda puntata ci saranno gli attori Sergio Castellitto, con uno stralcio del suo spettacolo “Zorro”; Donatella Finocchiaro, con brani dallo spettacolo su Goliarda Sapienza; Maria Amelia Monti, con un monologo su Natalia Ginzburg. E ancora Filippo Timi e Lucia Mascino, Lino Guanciale, Ugo Pagliai e Paola Gassman, nel ruolo di un Romeo e Giulietta totalmente inedito, firmato da Babilonia Teatri, Leone d’Argento per l’innovazione teatrale.

Immancabile il musical, con uno dei titoli più amati della tradizione del Sistina: “Rugantino” di Garinei & Giovannini, con Serena Autieri e Michele La Ginestra e il cabaret, con la comicità di Raul Cremona e Paolo Hendel. Presente anche la danza, con i contributi del coreografo Roberto Zappalà e di 10 danzatori della sua compagnia di Catania e dell’étoile Luciana Savignano che si esibirà con il danzatore Matteo Bittante in un passo a due tratto dal balletto “Le Sacre” di Susanna Beltrami.

Spazio anche al teatro di ricerca con Sandro Lombardi, che proporrà stralci dello spettacolo “Antichi Maestri” di Thomas Bernhard, la compagnia Berardi Casolari, in un brano tratto dal loro lavoro “Amleto take away” e il regista Armando Punzo, con la sua trentennale esperienza insieme ai detenuti del carcere di Volterra. Infine, gli interventi di Dacia Maraini e Mario Martone, due figure eclettiche, tra scrittura e cinema, profondamente legate al teatro. Il programma è ideato da Stefano Massini, Massimo Romeo Piparo, con Felice Cappa.

