Cristiano Malgioglio: la rottura con il fidanzato turco, il ritorno in Rai e la dichiarazione d'amore a Channing Tatum

E' forse il più pirotecnico cantautore, paroliere, commentatore e personaggio televisivo della storia del piccolo schermo italiano, Cristiano Malgioglio; e non solo per gli sgargianti abbinamenti del suo vestiario, gli occhiali eccessivi o l'atteggiamento insieme simpatico, indolente e sopra le righe, ma anche per una sorta di genialità intrinseca al suo personaggio, che ne ha fatto un vero e proprio aficionado per milioni di italiani. Una personalità multicolore che gli è valsa il ritorno in Rai - dopo il commento in diretta dell'Eurovision Song Contest 2021 - come terzo giudice, insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, di uno dei varietà più fortunati della prima rete della tv di Stato: Tale e Quale show, che esordisce stasera con l'11esima stagione, immancabilmente condotto dal buon Carlo Conti.

Autore di molti testi, Malgioglio ha realizzato alcuni dei brani di maggior successo della storia musicale italiana, facendo da "ghost" per artisti leggendari come Mina, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Pupo, Amanda Lear, Milva, Patty Pravo, Ornella Vanoni e Iva Zanicchi. Raccontandosi ai colleghi de Ilfattoquotidiano.it, Cristiano ha snocciolato anche alcune novità sulla propria vita privata: “È finita la mia storia d’amore con il mio fidanzato turco. Non si può vivere solo di videochiamate, mi ero rotto le palle. Parlavamo a gesti. Lui voleva che imparassi il turco, ma io non so nemmeno l’italiano”.

Malgioglio, nella stessa intervista per il quotidiano online diretto da Peter Gomez, ha anche chiarito che a Tale e Quale show non sarà “il solito giudice. Non mi sentirete dire ‘che bello’, ‘geniale’, ‘perfetto’, ‘meravigliosi’. Sono aggettivi che a me non appartengono. Se li vogliono usare, li useranno gli altri” e poi ha parlato della sua ammirazione per l'attore Channing Tatum: "Sono incazzato con Channing Tatum, del quale sono un ammiratore pazzesco. Gli ho mandato un messaggio pazzesco, era una vera e propria dichiarazione d’amore. Ha visualizzato tutto e non mi ha nemmeno risposto, forse si è spaventato. Adesso le gonne con la sua faccia le strapperò tutte" ha detto.

