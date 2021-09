Miriana Trevisan, dal figlio Nicola con Pago alle accuse di molestie a Giuseppe Tornatore

17 settembre 2021 a

a

a

Miriana Trevisan è un personaggio televisivo, diventato famoso prima con Non è la Rai e poi per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia, quando la bionda era Laura Freddi. Insomma, ha iniziato la sua carriera a inizio anni Novanta. Per quanto concerne i reality, nel 2007, ha partecipato a L’Isola dei Famosi, dove è arrivata quarta. Ora è pronta per il Grande Fratello Vip. Nata il 7 novembre 1972 sotto il segno dello Scorpione, Miriana Trevisan ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie a Non è la Rai e a Gianni Boncompagni, che l’ha lanciata come molte altre sue colleghe di quella generazione. All’età di 20 anni, però, ha deciso di lasciare il programma. "Può sembrare assurdo, ma lasciai il programma perché iniziavo a capire che quello dello spettacolo sarebbe stato il mio futuro. Ma ero cosciente che non ero ancora pronta, che avrei dovuto prepararmi se avessi voluto farlo sul serio", ha affermato in una vecchia intervista.

"Mio figlio vittima di bullismo", ecco cosa c'è dietro quel post di Miriana Trevisan

Per tutti gli anni Novanta ha partecipato a moltissimi programmi, come La Corrida con Corrado, e Pressing con Raimondo Vianello. In particolare ha avuto un grande sodalizio con Mike Bongiorno, che la volle per La ruota della fortuna e diversi altri programmi. “Corrado era un uomo galante, onesto e autorevole, mentre Mike riusciva a tradurre tutto ciò che ci circondava con ironia e lo riassumeva nei suo slogan memorabili”, ha raccontato qualche tempo fa a IoDonna.

Tale e quale show, il vincitore Pago a Storie Italiane: "Non torno con Serena Enardu, penso a mio figlio e alla musica" | Video

Per quanto riguarda la vita privata, Miriana Trevisan è stata sposata con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), con il quale nel 2009 ha avuto suo figlio Nicola. Il matrimonio è naufragato nel 2013. Dopo l’esplosione dello scandalo Weinstein ha dichiarato che il regista Giuseppe Tornatore l’avrebbe molestata quando era ancora molto giovane: “Lui mi seguì fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via”, ha raccontato tempo fa a Vanity Fair. "Io ho la coscienza a posto", era stata la replica del regista da Fazio, a Che tempo che fa. Ha accusato di molestie anche il produttore Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger.

Striscia la Notizia, "chi sono le nuove veline". Le manda Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.