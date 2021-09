Stefania Orlando, dopo Andrea Roncato l'amore con Simone: "Differenza di età? All'inizio ci ho pensato"

17 settembre 2021 a

Stefania Orlando è una showgirl e personaggio televisivo, tra i più apprezzati dal pubblico. Ha alle spalle una lunga gavetta ed è conosciuta per essere stata valletta in trasmissione cult, compreso Scommettiamo Che…?. Si è messa alla prova recentemente anche con i reality, dato che a cavallo tra il 2020 e il 2021 è stata concorrente del Grande Fratello Vip. Classe 1966, è nata il 23 dicembre a Roma sotto il segno del Capricorno.

Stefania Orlando e l'intimità con il marito Simone dopo il Gf Vip: "Imbarazzante" | Video

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha rivelato alcuni retroscena sulla difficoltà nel ritrovare complicità con il marito Simone Gianlorenzi: “Abbracciare mio marito dopo sei mesi mi sembrava quasi strano - ha confessato in un’intervista al settimanale DiPiù - Quando sono uscita c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice. Non so come spiegare il mio senso di imbarazzo. Nel Grande Fratello Vip si vive una realtà completamente diversa e distaccata. Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri”. Stefania, 54 anni, e Simone, 45, si sono conosciuti nel 2008 e sono convolati a nozze nel 2019. “All’inizio del nostro rapporto mi sono fatta qualche domanda sui nove anni di differenza”, ha ammesso la Orlando in una vecchia intervista. In passato è stata sposata con l'attore Andrea Roncato. Un matrimonio celebrato nel 1997 e terminato dopo appena due anni.

Stefania Orlando e i figli: "Non li ho mai voluti, ma mi sento lo stesso una donna completa"

I due sono rimasti in ottimi rapporti per lungo tempo, anche se Stefania ha confessato tempo fa da Caterina Balivo, a Vieni da me, che quando l’ex si è legato ad un’altra donna i rapporti si sono diradati, tanto che lui non si è presentato, pur se invitato, al cinquantesimo compleanno della showgirl, festeggiato nel 2016. Dal 2008 la conduttrice è felicemente legata a Simone Gianlorenzi. Da venerdì 17 settembre è tra i concorrenti di Tale e Quale show, su Rai1.

