Alba Parietti e il sogno erotico Padre Georg: "Una volta in treno l'ho fissato per tutto il viaggio"

Alba Parietti è un volto noto della tv italiana, opinionista, showgirl e conduttrice. Nata il 2 luglio del 1961 a Torino sotto il segno del Cancro, Alba Parietti si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue doti di showgirl, conduttrice televisiva, opinionista. Le nuovissime generazioni hanno potuto conoscere il mito di Alba Parietti grazie alla partecipazione di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5. Grazie al figlio avuto con l'ex marito Franco Oppini, Alba Parietti ha avuto la possibilità di fare più e più incursioni durante gli interminabili mesi della durata del reality.

Alba Parietti e il sesso: "Per anni ossessionata, con me la prima volta quasi tutti cilecca" | Video

Recentemente Alba Parietti si è lasciata andare a delle piccanti dichiarazioni durante la trasmissione Permesso Maisano su Tv8, ai microfoni dello stesso Marco Maisano: "Il sesso era la mia dipendenza ma quasi tutti gli uomini hanno fatto cilecca la prima volta. Padre Georg Gänswein il mio sogno erotico - ha ricordato -. Una volta l’ho incontrato in treno e non ho smesso di fissarlo per tutto il viaggio. Poi gli ho chiesto l’assoluzione. Lui mi ha domandato se mi fossi pentita e quando io ho risposto di no, lui non mi ha concesso l’assoluzione”. La showgirl e conduttrice non ha omesso particolari dal piccante racconto di sé: “Sono stata forse ossessionata per anni dal sesso - ha ribadito - ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata".

I 60 anni di Alba Parietti: 9 miliardi rifiutati e l'amore per Enzo Bosso "un sogno fuori da ogni logica"

Per quanto riguarda la vita privata, dopo il divorzio da Franco Oppini, avvenuto nel 1998, si è legata a numerosi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Christopher Lambert e Cristiano De André. Tra i flirt avuti anche quello con il musicista Ezio Bosso e l'ex calciatore Gianluca Vialli, ai tempi di Italia '90. Alba Parietti è tra i concorrenti dell'edizione 2021 di Tale e Quale show, in onda su Rai1 da venerdì 17 settembre.

"Mi hai rotto le scatole, sei un cafone": insulti e parole grosse tra Alba Parietti e Daniele Capezzone

