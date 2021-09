Nicola Pisu, la dipendenza dalla droga e il gesto della madre Patrizia Mirigliani: "Per salvarlo l'ho denunciato"

17 settembre 2021 a

a

a

Nicola Pisu è figlio d'arte, di Antonello Pisu e Patrizia Mirigliani, imprenditrice e figlia del patron di Miss Italia Enzo Mirigliani; ancora adesso lei è l'organizzatrice del concorso di bellezza nazionale. In un'intervista di qualche tempo fa rilasciata a Verissimo, Patrizia Mirigliani aveva raccontato delle difficoltà che Nicola (nato nel 1989) ha incontrato durante la sua vita, prima è stato vittima di bullismo e poi si è avvicinato alle droghe arrivando alla tossicodipendenza.

Pierpaolo Pretelli, il passato da cameriere: poi il figlio Leo da Ariadna Romero e l'amore con Giulia Salemi

La stessa madre per salvarlo lo ha denunciato: "Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze", ha rivelato in una vecchia intervista. Pisu ha poi intrapreso un percorso terapeutico che lo ha portato a disintossicarsi, la permanenza nella Casa sarà una bella prova per lui. Nicola ha studiato marketing e comunicazione all'università Lumsa di Roma. Nel 2011 ha collaborato al docufilm su suo nonno Enzo Mirigliani.

Sophie Codegoni, da modella di Chiara Ferragni al padre fidanzato con una vip: "Mai stata con Corona"

"Non sono fidanzato ma potrebbe succedere di trovare l'amore nella casa. Sicuramente mi mancherà molto mamma", ha detto prima di entrare al Grande Fratello Vip 6. Nicola infatti è uno dei concorrenti che farà il suo ingresso nel reality da venerdì 17 settembre. "Ho protetto sempre la figura del papà di Nicola perché è suo padre - ha spiegato in una vecchia intervista Patrizia Mirigliani in cui parlava pure della dipendenza del figlio -. L’ho difesa anche quando era indifendibile. Io e Nicola vivevamo a Roma, lui a Trento, aveva un’altra famiglia, però non è mai stato così presente in una situazione in cui avrebbe dovuto esserlo. Ho chiesto aiuto al papà, certe volte ha aiutato, certe volte ha lasciato. In questo momento mio figlio vive in una situazione protetta, dei legali lo stanno seguendo per la gestione della giornata, però ci sono persone che giocano sulla bontà e l’ingenuità di Nicola per farsi un varco e manipolarlo". Nicola Pisu è un nuovo concorrente del GfVip 6.

Davide Silvestri, il cugino è Kekko dei Modà: l'attore vive con la fidanzata Alessia e il cane Birra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.