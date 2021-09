Davide Silvestri, il cugino è Kekko dei Modà: l'attore vive con la fidanzata Alessia e il cane Birra

17 settembre 2021 a

Davide Silvestri è un attore piuttosto famoso nel panorama artistico italiano, soprattutto agli inizi degli anni Duemila. Nato il 17 maggio del 1981 a Milano, ha 40 anni. Fin da piccolo è sempre stato attratto dalla televisione e il suo debutto sul piccolo schermo è arrivato nel 1999 grazie alla soap opera Vivere, in cui recitava nei panni di Marco Falcon.

Nel 2003, poi, è stato uno dei protagonisti di Camera Cafè e successivamente è partito per l’Honduras per partecipare alla prima Isola dei Famosi su Rai2, arrivando quarto. Nel 2005, ha deciso di dedicarsi alla sua formazione come interprete ed è entrato nell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, la sua città natale. Ha lavorato maggiormente in teatro ricoprendo diversi ruoli in spettacoli come Il ritratto di Dorian Gray, Romeo e Giulietta e Antigone. Il debutto sul grande schermo, però, è arrivato nel 2006 con il film Coppia normalissima alla prima esperienza in cui si è calato nei panni del protagonista. Tra gli altri lungometraggi, Scrivilo sui muri e La fidanzata di papà. Davide nel 2018 ha dichiarato di essersi preso una pausa dalla televisione per dedicarsi alla produzione della sua birra. L’attività viene portata avanti assieme a suo cugino, nonché suo socio, Kekko Silvestre, ovvero il cantante dei Modà.

Per quanto riguarda la vita privata, ha una nipote che si chiama Mia. Con Kekko dei Modà infatti, sono cugini di primo grado in quanto i padri sono fratelli. I cognomi diversi (il performer è Silvestre) è derivato da un errore all’anagrafe. L’ultima fidanzata nota è la psicologa Valentina Mangili. Attualmente pare essere fidanzato con una ragazza di nome Alessia; i due vivono in Brianza con il cane Birra. Davide Silvestri è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, la cui seconda puntata è in programma venerdì 17 settembre su Canale5, a partire dalle 21,20.

