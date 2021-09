Ascolti tv giovedì 16 settembre, flop di Ilary Blasi con Star in the star: trionfa Sorelle per sempre

17 settembre 2021 a

a

a

Trionfo Rai negli ascolti di giovedì 16 settembre. Rai1 con Sorelle per sempre La storia vera di due neonate scambiate in culla ha vinto con largo distacco la serata televisiva di giovedì, con 4.763.000 telespettatori e il 24,41% di share. Soltanto 1.947.000 telespettatori e circa 11% share per il programma Star in the star su Canale5. Esordio flop quindi per Ilary Blasi e la sua trasmissione, apparsa effettivamente molto simile a Tale e quale show o a Il Cantante mascherato. Al terzo gradino del podio sale Italia1 con Chicago Med grazie a 884.000 telespettatori e 4,61% share. A seguire, nell’ordine: Rete4 con Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio a 870.000 e 5,5%; Rai3 con Il verdetto a 863.000 e 4,01%. La7 con l’esordio di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli a 681.000 e 4,3%; e poi ancora Rai2 con Gli uomini d’oro a 630.000 e 3,01% e Tv8 con X Factor a 569.000 e 2,8%; Nove con Hercules il guerriero a 284.000 telespettatori e 1,4% di share.

Pierpaolo Pretelli, il passato da cameriere: poi il figlio Leo da Ariadna Romero e l'amore con Giulia Salemi

Per quanto riguarda gli ascolti di giovedì 16, la Rai ha vinto pertanto tutti i confronti con Mediaset: nell’access prime time, Soliti ignoti su Rai1 ha totalizzato 4.349.000 telespettatori e il 19,27% di share rispetto a Paperissima sprint su Canale5 con 3.149.000 e 13,92%; nel preserale, Rai1 con Reazione a catena fa 4.153.000 e 25,05% mentre Canale5 con Caduta libera si ferma a 2.350.000 e 14,90%.

Totti e Jacobs insieme in vacanza: ecco dove si sono ritrovati

Per quanto riguarda il dato complessivo delle reti, la Rai si aggiudica la prima serata con 7.984.000 e 35,96% share contro Mediaset con 6.654.000 e 29,97%; la seconda serata con 3.422.000 e 33,66% contro 3.122.000 e 30,61%; e il totale nelle 24 ore con una media di 3.205.000 telespettatori pari al 35,87% sulla Rai rispetto a 2.828.000 e 31,64% share nei confronti di Mediaset.

Ilary Blasi torna in pista con un format innovativo: ecco Star in the star e chi partecipa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.