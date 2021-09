Sophie Codegoni, da modella di Chiara Ferragni al padre fidanzato con una vip: "Mai stata con Corona"

17 settembre 2021 a

a

a

Sophie Codegoni è una modella, in passato ha lavorato anche per Chiara Ferragni, e personaggio televisivo. E' una delle concorrenti più attese del Grande Fratello Vip 6 ed entrerà nella casa venerdì 17 settembre. L’ex tronista di Uomini e Donne, malgrado la sua giovane età, non si è risparmiata in termini di gossip e punta ad essere uno dei personaggi di spicco del reality.

Sophie Codegoni, nuova fidanzata di Corona? Si è appena rifatta il seno: "Avevo solo una terza"

Suo padre Stefano è noto per essere fidanzato con una ex concorrente del Grande Fratello: Man Lo Zhang. Nata a Pechino, la donna vive in Italia da diversi anni e nel 2006 è stata tra le protagoniste del Grande Fratello, l’edizione vinta poi da Augusto De Megni e a cui ha preso parte anche Filippo Bisciglia. Per quanto riguarda la vita privata, Sophie Codegoni dopo aver iniziato una frequentazione con il corteggiatore preferito dal pubblico Matteo Ranieri, ha comunicato la fine della relazione dopo pochissime settimane, alimentando i rumors su un mancato interesse e l’intenzione di voler solo accrescere la propria popolarità. Sophie inoltre sin dal primo momento è stata duramente attaccata per il suo aspetto fisico, in particolare per la scelta di essere ricorsa al chirurgo plastico sin da giovanissima.

Nicolò Zaniolo, la nuova fidanzata è un'altra ex tronista. Impazza il gossip

"La storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane - ha sottolineato tempo fa in una vecchia dichiarazione -: poi mi sono ritrovata più single di prima. Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente. Insomma, una brutta persona, tutt’altro, rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed é stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento". Sophie ha spiegato di non aver mai avuto una storia con Corona: "Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme", ha spiegato recentemente. Sophie fa il suo ingresso nella casa del Gf Vip 6 venerdì 17 settembre. Appuntamento su Canale5.

Uomini e Donne, chi è Sophie Codegoni che ha scelto Matteo: indossatrice di Chiara Ferragni e un padre vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.