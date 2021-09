Pierpaolo Pretelli, il passato da cameriere: poi il figlio Leo da Ariadna Romero e l'amore con Giulia Salemi

17 settembre 2021 a

Pierpaolo Pretelli è un modello, ora cantante e personaggio televisivo, diventato famoso al grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, nel 2020. Nato a Maratea, in provincia di Potenza, il 31 luglio 1990, sotto il segno zodiacale del Leone, Pretelli ha studiato presso il liceo scientifico della sua città natale fino ai 19 anni e poi si è trasferito a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Per mantenersi, ha lavorato come cameriere in una discoteca e come bagnino in una piscina.

Nel 2020 la svolta, quando è stato scelto come inquilino della quinta edizione del Grande Fratello Vip, insieme ad altri importanti personaggi dello spettacolo come Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, e in seguito anche con Giulia Salemi, con cui ha stretto poi una relazione. Nello stesso anno ha inoltre iniziato una nuova carriera nel mondo della musica, lanciando la sua prima canzone, Rondine, remix di Think About the Way di Ice Mc. Per quanto riguarda la vita privata, Pierpaolo Pretelli è stato fidanzato con Ariadna Romero, splendida attrice di origini cubane diventata famosa per aver recitato con Leonardo Pieraccioni. Pierpaolo e Ariadna sono stati insieme alcuni anni e nel luglio 2017 hanno avuto un figlio, il piccolo Leonardo. Appena un mese dopo la nascita del bambino, la coppia ha attraversato una grossa crisi e i due si sono lasciati.

Tornato single, è stato accostato a varie donne, da Jay Gigli a Ginevra Lambruschi. Con quest’ultima ha avuto una breve relazione, terminata non senza qualche accusa reciproca. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, reality che lo ha visto protagonista fino alla finale, Pierpaolo si è avvicinato molto a Elisabetta Gregoraci. Un’amicizia speciale, è stata definita quella tra i due, che non è sfociata in amore. Pierpaolo ha quindi approfondito l’amicizia con Giulia Salemi. Amicizia diventata presto amore, tanto che i due sono diventati una coppia vera e propria. Pretelli è tra i concorrenti dell'edizione 2021 di Tale e Quale show, in onda da venerdì 17 settembre su Rai1.

