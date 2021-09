Stasera in tv, giovedì 16 settembre 2021, su Canale 5 c'è Star in the star, il nuovo show di Ilary Blasi: giuria e anticipazioni

16 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 16 settembre 2021, alle 21. 35 su Canale 5 debutta Star in the star, il nuovo celebrity show di Ilary Blasi. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e come funziona questo nuovo format del Biscione, affidato alla conduzione di Lady Totti. A “Star in the Star”, 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo hanno la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. Anche Canale 5, dunque, inizia la stagione con un talent game musical, format che nel nostro paese ha già registrato un certo consenso da parte del pubblico da casa, affidando la conduzione alla mitica Ilary Blasi, veterana della prima serata della rete.

Stasera su Rete 4 c'è Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio: anticipazioni e ospiti

Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Ermal Meta, l'infanzia in Albania e la relazione finita dopo nove anni, poi la felicità con Chiara



I 3 giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale. Quale sarà l'omaggio musicale più verosimile? Chi riuscirà a ricreare la perfetta illusione? Ma soprattutto, chi saranno le 10 celebrità misteriose che si celano dietro ogni esibizione? La regia è affidata a Piergiorgio Camilli. Lo show, che debutta nella stessa settimana del “Grande Fratello Vip 2021” andrà in onda per quasi due mesi e la finale, salvo cambiamenti di palinsesto, si svolgerà il prossimo 28 ottobre.

Donatella Finocchiaro, dai genitori che la volevano avvocato alla figlia con l'ex compagno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.