Grande Fratello Vip 6, per Gianmaria Antinolfi nostalgia di Soleil? "Sono stato innamorato di lei" | Video

Ancora confidenze sentimentali all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Stavolta sono stati Gianmaria Antinolfi e Raffaella Fico ad alimentare il dibattito, parlando delle rispettive storie d'amore nate proprio poco prima dell'inizio del reality. Poi a raggiungerli è stata pure Carmen Russo che ha cercato di capirne di più. Raffaella ha quindi spiegato il senso di malinconia che assale entrambi nel momento in cui pensano ai rispettivi fidanzati e ha poi affermato: “E’ che entrambi abbiamo delle giovani relazioni, lui si frequenta da poco con una ragazza, io mi sono appena fidanzata. E' difficile il distacco, tanto difficile", ha sottolineato la showgirl.

A questo punto Carmen si è introdotta nell'argomento, andato inevitabilmente a toccare anche storie del passato. E così, riallacciandosi al discorso inerente l’amore, Gianmaria ha raccontato che la sua precedente storia è stata proprio quella vissuta con Soleil Sorge, durata qualche mese e interrotta a causa di alcune discussioni dovute ai differenti desideri per il futuro e al diverso modo di vedere la loro relazione. "Sono stato innamorato di lei", ha dichiarato Antinolfi.

La confessione di Gianmaria Antinolfi

Raffaella, per avere una situazione chiara del loro attuale rapporto, ha chiesto pertanto a Gianmaria se nutre ancora dei forti sentimenti nei confronti di Soleil; il concorrente ha risposto: “No, non ora. La mia non è una situazione facilissima, però mi darà tanta chiarezza. Alla mia fidanzata attuale ho detto prima di entrare: mi hai curato il cuore”, le parole dell'imprenditore

Nato 30 giugno del 1985, Gianmaria lavora nel mondo della moda di lusso, in particolare è sales director fashion per il Caravel Pregiate Spa e il France Croco, parte del gruppo che segue nomi colossali come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen. E' famoso al grande pubblico per la sua tumultuosa vita privata. Nell'estate 2020 è stato molto vicino a Belen Rodriguez, come hanno dimostrato anche alcune foto pubblicate da Chi. Il loro però è stato solo un breve flirt, infatti Belen dopo poco si è fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto anche una figlia, Luna Marì. Se adesso sia single o meno non è dato saperlo, però ha avuto brevi flirt sia con Soleil Sorge sia con Dayane Mello. La sua presenza nella casa promette davvero scintille.

