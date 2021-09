Margareth Madè, le figlie Angelica e Beatrice: con Giuseppe Zeno matrimonio da favola a Ortigia

15 settembre 2021 a

Margareth Madè è un'attrice tra le più apprezzate dal pubblico. Ha iniziato il proprio percorso lavorativo nel mondo della moda ma, dopo aver conquistato anche Giuseppe Tornatore che la volle come protagonista nel suo Baaria, Margareth si è affermata sempre di più nel mondo del cinema e delle serie Tv. Nata a Paternò, in provincia di Catania, il 22 giugno del 1982 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Cancro), Madè non è in realtà il suo vero cognome, ma è un nome d’arte: all’anagrafe il suo vero nome è Margareth Tamara Maccarrone.

Nel 2016 ha preso parte come concorrente, in coppia con Samuel Peron, all'undicesima edizione del talent show di Rai1 Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. La coppia è stata eliminata provvisoriamente nel corso della sesta puntata, ripescata nella puntata successiva ed eliminata definitivamente nella puntata dedicata appunto al ripescaggio. Per quanto riguarda la vita privata, Margareth Madè è legata sentimentalmente all’attore Giuseppe Zeno dal 2015: dopo circa un anno di fidanzamento, il 20 agosto 2016, i due si sono sposati. Come cornice del matrimonio hanno scelto una delle più affascinanti località della Sicilia: Ortigia, nel Siracusano.

La coppia ha avuto due figlie: Angelica, nata l’8 novembre del 2017, e Beatrice, nata il 4 settembre del 2020. Nato a Napoli l’8 maggio 1976, sotto il segno del Toro, il marito di Margareth, Giuseppe Zeno, è un attore molto noto al pubblico, vista la sua presenza in molte delle fiction più seguite della televisione. Ha recitato in Tutto può succedere, Il Paradiso delle Signore, Mina Settembre: sono solo alcuni dei titoli che lo hanno visto protagonista. Margareth Madè è protagonista mercoledì 15 settembre su Rai1 della puntata in replica dalle 21,20 de Il Commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, dal titolo Il sorriso di Angelica.

