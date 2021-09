Stasera in tv, mercoledì 15 settembre 2021, su Rai 3 c'è Chi l'ha visto con Federica Sciarelli: anticipazioni e ospiti

15 settembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 15 settembre 2021, su Rai 3 alle 21.15 c'è Chi l'ha visto con Federica Sciarelli: andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti. Continua l'inchiesta portata avanti dalla trasmissione su Denise Pipitone, un caso irrisolto di cronaca nera ultimamente tornato alla ribalta per vari motivi, e di cui si sono occupate anche altre trasmissioni come Quarto Grado, su Rete 4. Nel caso concreto, stasera si parlerà della vicenda di Olesya, che aveva fatto riaprire le indagini: ora la tv russa ha importanti novità. E' stata infatti trovata la nomade che era con lei. E poi la scomparsa di Guglielmo: dopo l'appello è stato ritrovato e ha deciso di spiegare in un'intervista all'inviata della trasmissione la sua scelta. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

La sparizione di Denise Pipitone è un fatto di cronaca relativo ad una minore italiana avvenuto il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La bambina, che all'epoca aveva quasi quattro anni, sparì mentre si trovava nei pressi della casa della nonna materna. Denise è nata il 26 ottobre 2000 a Mazara del Vallo. È uno dei casi più costosi della storia giudiziaria italiana (più di 30 milioni di euro) e anche uno dei più lunghi.

Negli anni ci sono stati diversi spunti presentati agli investigatori, ma le indagini si sono per lo più concentrate nell'ambito familiare allargato. La "pista gitana" è stata spesso una costante, che però non ha avuto conferma, ma sarebbe collegata a quella familiare. dal momento che negli anni è stata ritenuta plausibile l'ipotesi secondo la quale, in un secondo momento, la bambina sia stata ceduta o dei gruppi nomadi/rom o a qualcuno della cerchia amicale della cerchia familiare allargata.

