Luca Zingaretti, con Luisa Ranieri due figlie: la prima a 50 anni. "Come rivivere l'infanzia"

Zingaretti è uno degli attori italiani più famosi e amati dal pubblico, reso celebre da Il Commissario Montalbano. E' nato l’11 novembre 1961 (sotto il segno dello Scorpione) a Roma: non rappresenta una bellezza classica, ma molte donne lo amano. Da giovane militò nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo a Roma ed è cresciuto nel quartiere della Magliana: “Un quartiere dove dovevi imparare a muoverti: se rispondevi male alla persona sbagliata, ti gonfiavano di botte", ha raccontato al Corriere della Sera in una vecchia intervista.

Luca Zingaretti, dopo il primo matrimonio l'amore per Luisa Ranieri e le due figlie

Per quanto riguarda la vita privata, Luca Zingaretti si è sposato nel 2012 con la collega Luisa Ranieri, conosciuta sul set di Cefalonia. Inizialmente i due erano amici da molto tempo, poi Luca iniziò a corteggiarla e hanno iniziato una relazione nel 2005. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno fatto la loro prima apparizione come coppia in tv da Fabio Fazio il 4 novembre 2018. Hanno due figlie: Emma Zingaretti, nata nel 2011, e Bianca Zingaretti, nata nel 2015. Diventare papà a 50 anni è stato “come rivivere lo stupore dell’infanzia. Ed è come se prendendomi cura di Emma e Bianca sanassi le mie ferite di bimbo. I bambini hanno paure inspiegabili. Io mi svegliavo dal pisolino sempre in angoscia e capisco i loro risvegli difficili: prendermene cura è come guarire il me che ero", ha spiegato in passato in un’intervista al Corriere della Sera.

Luca Zingaretti, la fiducia della moglie Luisa Ranieri: "Gelosa? Non mi dà motivi per esserlo"

Prima di Luisa, Luca era sposato con la scrittrice e giornalista Margherita D’Amico, nipote di Suso Cecchi D’Amico. La coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato ufficialmente nel 2008. "Non volevo essere la donna di Zingaretti, anche se molte, al mio posto, probabilmente avrebbero sfruttato la sua popolarità", ha raccontato la Ranieri in un’intervista di qualche tempo fa per Tv Sorrisi e Canzoni. Luca Zingaretti è protagonista mercoledì 15 settembre nella replica de Il Commissario Montalbano, nell'episodio de Il sorriso di Angelica.

Su Rai1 Il Commissario Montalbano ne Il sorriso di Angelica: Salvo tradisce Livia

