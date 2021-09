Stasera in tv, mercoledì 15 settembre 2021, su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti

15 settembre 2021 a

E' ufficialmente ricominciata la stagione dei talk show, presenti quotidianamente in prima serata nel palinsesto televisivo dei principali canali italiani. Un menù ricco di approfondimenti, attualità e inchieste, sui tanti temi del momento che stanno tenendo banco nell'opinione pubblica e fanno discutere analisti, politici e commentatori. Stasera in tv, mercoledì 15 settembre 2021, su Rete 4 torna il consueto approfondimento settimanale alle 21.25 con Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi. Andiamo a vedere insieme le anticipazioni della puntata di oggi e gli ospiti che prenderanno parte al dibattito in studio e in collegamento.

Innanzitutto, come si legge nel sito principale, questa sera a Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata, Giuseppe Brindisi intervista la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A seguire, è previsto un dibattito su una delle misure più controverse introdotte dal governo Draghi: l'estensione del green pass, provvedimento in cantiere proprio in queste ore e che potrebbe coinvolgere molti altri aspetti della nostra vita. Giuseppe Brindisi ne parlerà, tra gli altri, con l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, il deputato del Partito Democratico Andrea Romano, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e il virologo Matteo Bassetti.

Seguirà un focus su chi continua, nonostante le nuove restrizioni, a non volersi vaccinare. Queste posizioni costringeranno il governo a imporre l'obbligo vaccinale? Spazio anche alla discussione sul reddito di cittadinanza e sulle ipotesi al vaglio della maggioranza per modificarlo. E ancora la cronaca, con la vicenda che riguarda Eitan Biran, il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, rapito dai nonni materni che l'hanno portato in Israele. Tra gli ospiti della trasmissione Ignazio Corrao, Marco Furfaro, Vittorio Sgarbi, Vladimir Luxuria, Rita dalla Chiesa, Gianfranco Vissani, Annamaria Bernardini de Pace, Alfonso Sabella, Diego Fusaro, Paolo Brosio e Piero Sansonetti.

