Stasera in tv 15 settembre, su Rai1 Il Commissario Montalbano ne Il sorriso di Angelica: Salvo tradisce Livia

15 settembre 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Il Commissario Montalbano, la celebre fiction Rai dedicata al romanzo di Andrea Camilleri, con protagonista Luca Zingaretti. L'episodio in replica che andrà in onda su Rai1 mercoledì 15 settembre è Il Sorriso di Angelica, trasmesso per la prima volta il 15 aprile 2013 e che in quella circostanza aveva ottenuto 9.630 milioni di spettatori con il 34,19% di share. Nel cast anche Margareth Madè.

Luca Zingaretti, la fiducia della moglie Luisa Ranieri: "Gelosa? Non mi dà motivi per esserlo"

La trama dell'episodio racconta dei coniugi Carlo e Caterina Peritore che subiscono una rapina, nel corso della notte vengono addormentati con del gas e la loro villa è messa a soqquadro, non solo ma i ladri rubano anche le chiavi della villa al mare che vanno a svaligiare. Secondo il commissario i ladri dovevano conoscere bene le abitudini delle vittime e subito collega la rapina a quella subita dai Lojacono. Le due coppie tra l’altro sono amiche e quindi i rapinatori potrebbero far parte della loro cerchia di amici, banda che sfida il commissario con lettere anonime. Intanto le rapine proseguono e a subirla è Angelica Cosulich, dirigente della banca locale di cui Montalbano resta estasiato. A 58 anni preda della paura della vecchiaia incombente, dopo una lite con Livia, Montalbano si abbandona ad una passione per questa giovane e spregiudicata donna (Margareth Madè), che gli ricorda non solo nel nome l’ariostesca Angelica.

Salvo Montalbano, la storia del commissario di Camilleri: i rapporti tesi tra Livia e Adelina

Il commissario, preso dalla voglia di giovinezza, tradisce per la prima volta volontariamente e senza gli scrupoli che aveva avuto in passato la sua eterna fidanzata Livia della quale sospetta un tradimento che lo rende furioso come l’Orlando dell’Ariosto. Nel frattempo la storia si complica con un paio di morti assassinati e con una serie di furti, compiuti tutti con la stessa originale tecnica inventata da un misterioso personaggio, Zeta, che sfida Montalbano a scoprirlo. L’episodio vede protagonista Fazio, questa volta collaboratore più attivo e vicino non solo nelle indagini ma anche nella vita privata del commissario di cui si farà complice per evitare un coinvolgimento nei fatti delittuosi, pericoloso per la reputazione della bella Angelica. Appuntamento su Rai1 dalle 21,20 circa.

Torna Il Commissario Montalbano su Rai1, Zingaretti impegnato ne La caccia al tesoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.