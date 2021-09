Aldo Cazzullo, dal padre bancario ai figli Rossana e Francesco dalla moglie Monica Maletto

15 settembre 2021 a

Aldo Cazzullo è uno dei giornalisti italiani più autorevoli, firma del Corriere della Sera e scrittore. Nato ad Alba, il 17 settembre del 1966, sotto il segno della Vergine, il padre del giornalista era un bancario, mentre la madre era socia in una ditta che si occupava di etichette vinicole.

Aldo Cazzullo è il libro sulle italiane. Il suo cuore batte per Monica Maletto

Nel corso della sua carriera, Aldo Cazzullo ha avuto modo di specializzarsi nel format dell’intervista. Tra i suoi più noti faccia a faccia sono da menzionare quelli con Vasco Rossi, Bill Gates, Spielberg, Keith Richards, Jacques Le Goff, Don De Lillo e l’attore Premio Oscar Daniel Day Lewis.

Aldo Cazzullo ha inoltre raccontato alcuni degli avvenimenti più importanti della storia. Dalla morte di Lady Diana ai giochi olimpici di Atene, Pechino e Londra. Gli scontri del G8 di Genova, le reazioni del mondo arabo agli attentati dell’11 settembre 2001, le elezioni di Chirac, Erdogan, Bush, Obama, Trump, Macron e la morte di papa Wojtyla. Per quanto riguarda la vita privata, Cazzullo si è sposato con l’amore della sua vita, Monica Maletto. Dall’unione di Aldo Cazzullo e la moglie Monica Maletto sono nati due figli, Rossana e Francesco. Assieme a loro, Cazzullo ha anche scritto un libro, intitolato Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione, uscito nel 2017. Il giornalista è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì alle 14. Il programma è condotto da Serena Bortone. Nella puntata in onda mercoledì 15 settembre, oltre ad Aldo Cazzullo, tra gli ospiti anche Liana Orfei. Per quanto concerne i cosiddetti affetti stabili, ci saranno Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Pietro Masotti, vecchie conoscenze della trasmissione. Così come al pianoforte, dove è protagonista Memo Remigi. Appuntamento alle 14 su Rai1 con Oggi è un altro giorno.

