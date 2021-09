Grande Fratello Vip 6, Tommaso Eletti e il sesso con la ex: "Ecco come lo facevamo". Il dettaglio hot

15 settembre 2021 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 6. Stavolta al centro del dibattito è Tommaso Eletti, il discusso concorrente diventato popolare con Temptation Island per la sua gelosia patologica nei confronti dell'ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Tommaso ha svelato alcuni particolari intimi nella casa di Cinecittà, confidandosi appunto con Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, con i quali pare aver legato sin da subito.

"Le venivo sempre dentro - ha raccontato Eletti in merito ai rapporti sessuali con la ex fidanzata quarantenne -. Durante quei momenti anche se capitava un figlio non faceva nulla. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti - ha aggiunto -. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati", ha fatto sapere Tommaso.

Insomma, Tommaso, che durante Temptation Island è stato attaccato duramente dal pubblico, adesso si sta rimettendo in gioco ma non ha mancato di rifilare qualche critica alla ex: "Come mai ero geloso? Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le bugie sugli orari per non avere rotture - ha spiegato -, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque", ha concluso.

L'appuntamento con Grande Fratello Vip 6 tornerà venerdì 17 settembre, sempre su Canale5 in prima serata dalle 21,20, con la conduzione ancora di Alfonso Signorini. Le opinioniste di questa edizione sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

