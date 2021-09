Uomini e donne, lite tra Gianni Sperti e Stefano. Andrea Nicole, dai corteggiatori dubbi per il suo passato

15 settembre 2021 a

Subito vivaci le puntate della nuova stagione di Uomini e donne, il dating show di Canale5 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo i focus su Gemma Galgani e la presentazione della nuova tronista Andrea Nicole (un passato da uomo e da otto anni donna a tutti gli effetti), ancora tante dinamiche in studio e nelle esterne, per una nuova puntata (quella di mercoledì 15 settembre) dedicata ancora ai cavalieri e alle dame del trono over.

Diversi i ritorni, oltre a Gemma Galgani ed Isabella Ricci, tra i cavalieri è tornato Armando Incarnato e Stefano Pastore che, dalle prime anticipazioni, pare abbia avuto già un primo battibecco con Gianni Sperti. L’opinionista ha attaccato il cavaliere, reo di parlare male delle donne con cui è uscito. Tra i due ci sarà un botta e risposta durissimo e, probabilmente, quel momento sarà trasmesso proprio nella puntata di mercoledì 15. Ma ci sarà spazio appunto anche per il trono classico e i suoi protagonisti. Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti, Joele Milan e Matteo Fioravanti avranno il primo approccio con i pretendenti.

I corteggiatori e le corteggiatrici avranno modo di presentarsi e di parlare per convincere i tronisti a portarli in esterna. Ci sarà un colpo di fulmine. Nasceranno le prime rivalità tra Andrea Nicole e Roberta da un lato e Joele e Matteo dall’altro? Staremo a vedere. Intanto per Andrea Nicole spuntano le prime difficoltà, visto che i corteggiatori sembrano essere ancora un po' timidi nell'iniziare una conoscenza con lei. La ragazza si mostrerà comprensiva nei confronti di coloro che non se la sentiranno di cominciare una conoscenza per i dubbi legati al suo passato, ma è ben visibile una sorta di tristezza nei suoi occhi. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi di rendere la situazione più semplice possibile, ci sono ancora dei ragazzi che hanno delle perplessità. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45.

