Stasera in tv martedì 14 settembre, su Rai1 Morgane Detective speciale: la trama dei primi due episodi

Appuntamento con la fiction francese martedì 14 settembre su Rai1. Dalle 21,20 andrà in onda Morgane Detective speciale, la nuova serie tv poliziesca in quattro puntate che conquisterà quasi sicuramente il pubblico italiano. La protagonista, che interpreta una donna sui generis, estrosa e combinaguai, è Audrey Fleurot (la Magalie del film campione d’incassi Quasi amici). Nel cast anche Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud.

La serie ruota attorno alla vita di Morgane, 38 anni, madre rock and roll di tre figli (avuti da due ex mariti), dal carattere eccentrico ma soprattutto dotata di una straordinaria intelligenza: un incredibile quoziente intellettivo, pari a 160, che la classifica dunque come High Intellectual Potential (Hpi). Un talento innato che colpisce molto il commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud), che le offre subito un posto come consulente. Purtroppo per la commissaria, il principale problema di Morgane è proprio la polizia. Alla fine la donna accetta, ponendo una determinata condizione: che si riapra il caso sulla scomparsa del suo ex fidanzato Romain (Nicolas Baisi). Nel primo episodio in onda appunto martedì 14 settembre, dal titolo Vento dell’Ovest, ha inizio con Morgane donna delle pulizie che, durante un turno notturno alla centrale di polizia, sbadatamente fa cadere un dossier su un omicidio.

Dando un’occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso, lei infatti è un soggetto con 160 di quoziente intellettivo. Celine, il commissario, le propone di collaborare, ma Morgane non è entusiasta all’idea di aiutare la polizia perché non si trova a suo agio con le autorità. Nel secondo episodio La missione di Basil, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sull’omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l’uomo, finito in bancarotta, truffava donne benestanti, sole e fragili. Le ricerche di Romain, intanto, sembrano a un punto morto, ma Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgane, scopre qualcosa di importante. Appuntamento su Rai1 dalle 21,20.

