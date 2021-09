Stasera in tv martedì 14 settembre, su Rete4 c'è Fuori dal Coro: temi e ospiti di Mario Giordano

14 settembre 2021 a

Torna l'appuntamento con l'approfondimento di Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete4. Martedì 14 settembre in prima serata dalle 21,25 ancora tanti temi affrontati e tanti ospiti. Tra gli argomenti trattati, si parlerà delle polemiche sull’uso del Green Pass e dei tamponi, dello stallo italiano sulle cure contro il Covid. Infine non mancherà l’argomento delle case private occupate da altri.

Mentre nei prossimi giorni il Cdm potrebbe approvare un decreto che istituisce l’obbligo del certificato verde anche per i dipendenti pubblici, il personale dei ristoranti, dei trasporti e del mondo dello spettacolo, le contraddizioni e le polemiche non cessano di essere all’ordine del giorno, in particolare rispetto alla scelta di non rendere i tamponi gratuiti. Attraverso una serie di inchieste si tornerà poi a parlare dello stallo dell’Italia rispetto alle terapie precoci e domiciliari e all’utilizzo di cure farmaceutiche che possono avere eccellenti risultati contro la malattia da Covid 19 e che già vengono utilizzate in diversi Paesi del mondo come validi alleati nella lotta alla pandemia.

E ancora, come ogni settimana, un aggiornamento sui casi di occupazioni abusive di abitazioni private, un problema trasversale da Milano a Cagliari, fino a Bolzano, passando per Roma. Appuntamento dunque su Rete4 con Mario Giordano e il suo Fuori dal coro.

