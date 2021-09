Diletta Leotta, il party è sexy: scollatura mozzafiato, poi l'incontro con Elisabetta Canalis | Foto

14 settembre 2021 a

Serata mondana per Diletta Leotta. La conduttrice Dazn si è trovata a Milano e ha preso parte a un evento. Ovviamente non ha mancato di postare tutto su Instagram, dal look super sexy alla compagnia trovata durante la festa. Diletta è splendida in un vestito nero che esalta tuttavia la sua scollatura e il suo seno esplosivo.

Alla festa incontro con un'altra diva, Elisabetta Canalis. Le due hanno pubblicato una foto insieme in una story su Instagram, con la didascalia che ha recitato: "Quando per sbaglio, attivi la fotocamera frontale", ha scritto Diletta. Insomma, la Leotta ha trovato giustamente il modo di scherzare con un'altra bomba sexy come la Canalis.

Diletta Leotta nella puntata di martedì 14 settembre di Buoni o cattivi, la trasmissione di Veronica Gentili in onda su Italia1, ha raccontato la sua esperienza in cui è stata vittima di revenge porn. Una storia che ha alimentato il suo senso di colpa, come se ne fosse stata responsabile: "Quel momento me lo ricordo benissimo. - ha raccontato per la prima volta la conduttrice Dazn - Un mio amico mi ha detto che stavano girando delle mie foto, foto strane, e io ho risposto che sicuramente non erano mie, che non ero io, pensando a dei fotomontaggi. Lui mi ha mandato la prima foto e io ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro credo per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare. E' stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda. Quelle foto, in alcune ero ancora minorenne, erano foto che una ragazza si scatta con l’ingenuità di vedersi davanti a uno specchio, dopo la doccia. Non le avevo mai mandate a nessuno, erano all’interno del mio computer che è stato hackerato". Dopo aver superato quell'episodio, Diletta è diventata più forte alle critiche e alle cattiverie sui social.

