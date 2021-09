Rosanna Fratello, dalla figlia Guendalina al rapporto con Ornella Vanoni: "Lei era gelosa di me"

14 settembre 2021 a

Rosanna Fratello è una delle cantanti più famose in Italia, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta. Elda Rosanna Fratello è nata a San Severo, sotto il segno dell’Ariete, il 26 marzo 1951, ed è una cantante e attrice. Ha trascorso la sua infanzia a Cinisello Balsamo, e ha esordito nel panorama artistico nazionale sul finire degli anni Sessanta.

Sono tre i brani d’esordio incisi in una raccolta di canzoni del Festival di Sanremo 1967: E' più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo. Sempre per quanto riguarda la sua carriera, è arrivata all’Ariston nel 1969, sostituta di Anna Identici come interprete de Il treno. Relativamente alla vita privata invece, ha sposato Giuseppe Cappellano, suo marito, con il quale ha avuto una figlia che si chiama Guendalina. Rosanna Fratello vive a Como, dove aveva aperto una pasticceria con suo marito, tra le più affermate della città ma poi chiusa nel 2014.

Tra le curiosità sul suo conto, Rosanna Fratello ha vinto un Nastro d’argento grazie al ruolo di Rosa nel film Sacco e Vanzetti, anno 1972. Ha avuto qualche problema con Ornella Vanoni: "Non sono mai stata gelosa di niente e di nessuno. Molte, invece, sono state gelose di me. Tra queste Ornella Vanoni", ha dichiarato al settimanale Chi nel 2010. Nel 1994 è stata eletta cantante più elegante e più bella di Sanremo. Nel 1981 è stata protagonista di una copertina di Playboy.

Martedì 14 settembre Rosanna Fratello è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1 dalle 14 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. In questa prima puntata della nuova stagione, oltre a Rosanna Fratello, ci saranno anche Alessandro Haber e Giuliana De Sio. Tra gli affetti stabili Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Ylenia e Nicole Burato. Al pianoforte Memo Remigi.

