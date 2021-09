Giuliana De Sio, dagli amori alla maternità mancata: "Quattro volte ho perso il bambino incinta di 4 mesi"

14 settembre 2021 a

Giuliana De Sio è una delle attrici più amate, che vanta dei film con grandi registi e colleghi, su tutti Massimo Troisi. Nata a Salerno il 2 aprile 1956 sotto il segno dell’Ariete, ha avuto una vita privata piuttosto turbolenta. Il primo amore, libertino e hippy, sbocciò all'interno di una comune nella quale era andata a vivere dopo essere scappata di casa: "Avevo 18 anni e mi innamorai di Carlo Silvestro, che era il capo carismatico. Solo che lui se la faceva con tutte le donne della comune. Era fidanzato con me, ma anche con altre 25. Diciamo che non è stato un bell'esordio il mio primo amore", ha confidato in una vecchia intervista. Qualche anno più tardi, invece, folgorò Alessandro Haber che ebbe il merito di lanciarla come attrice.

"L'ho incontrata per strada e appena l'ho vista ho perso la testa. L'ho amata tanto, è stato un amore molto forte per me", ha dichiarato lui in un videomessaggio di qualche tempo fa. Poi la relazione durata quattro anni con il regista Elio Petri, più grande di quasi 30 anni, anche se per lei l'età non è mai stata un problema. Qualche anno fa ha avuto infatti una relazione con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Mario De Felice, di 20 anni più giovane. "Sono gli altri che ti etichettano - ha spiegato in una vecchia intervista -. Una volta stai con uno più giovane e allora diventi quella che va con i più giovani. Invece no, ho avuto uomini più piccoli e più grandi. Diciamo che non mi sono fatta mancare niente".

La De Sio non ha mai fatto segreto di aver sempre desiderato dei figli ma di non essere mai riuscita ad averne: “A 18 anni non ero pronta, e ho abortito, anche se allora l’aborto non era legale - ha rivelato in passato a Vanity Fair -. Poi, invece, non sono mai riuscita a portare avanti la gravidanza: per quattro volte, incinta di quattro mesi, ho perso il bambino. Cinque o sei volte ho provato anche l’inseminazione artificiale, non è andata e basta". Giuliana De Sio è ospite a Oggi è un altro giorno, su Rai1, dalle 14, nella puntata di martedì 14 settembre.

