Grande Fratello Vip 6, blitz di Tommaso Zorzi: "Sono attaccato alla poltrona". Signorini sorpreso | Video

Blitz in diretta di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 6. Nella puntata di lunedì 13 settembre del reality condotto da Alfonso Signorini, il vincitore della passata edizione è piombato negli studi di Roma, cogliendo di sorpresa lo stesso conduttore.

"Non me lo aspettavo proprio", ha spiegato Signorini. Poi l'ingresso trionfale in studio di Tommaso Zorzi, con un look decisamente casual.

Canottiera e camicia trasparente bianca. Zorzi dopo un siparietto con le tre gemelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, neo concorrenti del Gf e sue amiche, si è seduto accanto alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ricoprendo così il ruolo di terzo incomodo. "Sono attaccato alla poltrona", ha scherzato ancora il vincitore della passata edizione del reality.

