Grande Fratello Vip 6, per Raffaella Fico ballo sexy e cambio d'abito. Signorini: "Ma sei più nuda di prima" | Video

13 settembre 2021 a

a

a

Siparietto hot con Raffaella Fico, tra le nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6. La showgirl e modella prima di entrare nella casa più spiata d'Italia si è esibita in una breve performance di ballo, con movenze super sexy e look molto succinto che ha esaltato il suo fisico mozzafiato.

Poi, una volta all'interno della casa, si è subito cambiata d'abito, senza rinunciare a una scollatura da brivido, sia per il lato a che sulla schiena. Tanto che ad Alfonso Signorini è sfuggita la battuta: "Ma sei più nuda di prima", ha spiegato il conduttore del reality.

Carmen Russo, dal matrimonio con Enzo Paolo Turchi la figlia Maria avuta a 53 anni

E Katia Ricciarelli, già entrata nella casa di Cinecittà, ha rincarato la dose: "Per me è senza mutandine. E comunque mi hai agitato Manuel", ha affermato la soprano. Manuel è Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato ferito in una sparatoria a Roma. Ancora non è entrato nel vivo ma il Grande Fratello Vip 6 promette sin da subito scintille. Per quanto riguarda la vita privata, la bellissima Raffaella Fico è stata fidanzata con il calciatore Cristiano Ronaldo e poi con Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia nel 2012, Pia. Il calciatore ha riconosciuto la paternità di Pia solo nel 2014. Nell'estate 2020 ha avuto una nuova storia d'amore con il giovane imprenditore fiorentino Giulio Fratini. Giulio, classe 1992, è un imprenditore di grande talento, nonché l’erede di una delle più importanti famiglie toscane. Suo padre Sandro è infatti il proprietario della catena alberghiera di lusso Wtb Hotels, ed è inoltre il possessore della collezione di orologi più grande del mondo, dal valore stimato di circa un miliardo di euro. La storia è però finita nel gennaio del 2021 e Giulio Fratini da allora ha cominciato a fare coppia con Roberta Morise.

Alex Belli, dall'ex moglie Katarina Raniakova al matrimonio con Delia Duran: la proposta alle Maldive

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.