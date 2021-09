Alex Belli, dall'ex moglie Katarina Raniakova al matrimonio con Delia Duran: la proposta alle Maldive

13 settembre 2021 a

a

a

Alex Belli è un attore, molto popolare in Italia soprattutto per le soap opera. Nato il 22 dicembre 1982 (sotto il segno del Capricorno) a Parma, Alex Belli è diventato famoso grazie a CentoVetrine e per aver partecipato a diversi reality.

Manila Nazzaro, dai due figli con Ciccio Cozza al morbo di Basedow e la nuova vita con Lorenzo Amoruso

Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con la modella Katarina Raniakova. Alex e Katarina si sono conosciuti nello showroom di Roberto Cavalli: lei gli piacque sin da subito, e la corteggiò per una settimana prima di convincerla ad uscire. Nel 2013 hanno coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze ai Caraibi. “Vogliamo dei bambini ma non ora perché sono preso dai miei impegni e io voglio seguire i miei figli“, diceva a Top l’attore nel 2015. Nonostante la voglia di paternità, però Alex Belli non ha figli: lui e Katarina sono arrivati al divorzio nel 2017, dopo quasi 10 anni insieme e quattro di matrimonio.

Gianmaria Antinolfi, dal flirt con Dayane Mello al bacio con Belen Rodriguez: "Per lei ha sofferto"

Katarina ha chiesto il divorzio accusando l’ex di essere cambiato, di essere diventato un “divo”, nasconderle le cose e di frequentarsi con donne più giovani, come ha raccontato in una lunga intervista a Chi.

Carmen Russo, dal matrimonio con Enzo Paolo Turchi la figlia Maria avuta a 53 anni

I mesi successivi alla separazione sarebbero stati molto duri per l’attore, che si era detto distrutto senza Katarina: “La mia vita senza di te è veramente triste“, diceva qualche tempo fa a Domenica Live. Ad aprile 2019 Katarina su Instagram ha svelato un particolare molto intimo. Secondo la donna, il suo ex Alex Belli sarebbe sterile, motivo per il quale non hanno mai avuto figli. Successivamente Alex Belli ha cominciato una relazione con Delia Duran. L'attore ha fatto la proposta di matrimonio alla modella venezuelana durante un viaggio alle Maldive. Il matrimonio è avvenuto nel giugno 2021 a Como. Alex Belli è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in onda su Canale5 da lunedì 13 settembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.