Carmen Russo, dal matrimonio con Enzo Paolo Turchi la figlia Maria avuta a 53 anni

Carmen Russo è una showgirl, attrice e personaggio televisivo, tra i più famosi in Italia e non solo. Nata il 3 ottobre 1959, sotto il segno della Bilancia, a Genova, il suo nome completo è Carmen Carolina Fernanda Russo e lo ha abbreviato per dare un nome più semplice al suo personaggio in tv. I suoi genitori hanno avuto decisamente una vita diversa: infatti la mamma, Giuseppina Gherardini è stata cassiera di un cinema, mentre il papà Giovanni Russo è stato un agente di polizia. I primi passi nella sua carriera a soli 14 anni, quando ha vinto il concorso di Miss Liguria.

Per poter farsi notare e fare ciò che più le piace, ha cominciato ad esibirsi in alcuni locali notturni. Da lì, infatti, ha preso vita la sua carriera, poiché nei primi anni Settanta ha ottenuto i suoi primi lavori nel mondo del cinema. Per quanto riguarda la vita privata, Carmen si è sposata con il ballerino Enzo Paolo Turchi, conosciuto dietro le quinte di Drive In, da cui ha avuto una figlia nel febbraio del 2013, di nome Maria. E' diventata mamma quindi all’età di 53 anni.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno una figlia, dieci cani e stanno insieme da 37 anni. "Una volta l'avvocato Bernardini de Pace ci ha detto: se fossero tutti come voi, io non lavorerei più", ha raccontato la showgirl genovese. Per la coppia, in periodo di Covid, niente sesso. "Certo, ci si pone più problemi - ha dichiarato qualche tempo fa in una intervista - lo dicono anche gli esperti che il contagio è possibile. A malincuore, dunque, ci rinunciamo. Soprattutto perché io lavoro ed Enzo lavora, anche se ora purtroppo la scuola di danza che abbiamo ha dovuto chiudere. Il sesso con la mascherina rovina l'intimità, ma ogni tanto si tragredisce. Pensi ad Adamo ed Eva, nel giardino dell'Eden avevano trasgredito e avevano combinato grossi guai". Carmen Russo è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in onda su Canale5 dal lunedì 13 settembre.

