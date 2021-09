Gianmaria Antinolfi, dal flirt con Dayane Mello al bacio con Belen Rodriguez: "Per lei ha sofferto"

13 settembre 2021 a

Gianmaria Antinolfi è un imprenditore e personaggio televisivo italiano. Nato 30 giugno del 1985, lavora nel mondo della moda di lusso, in particolare è sales director fashion per il Caravel Pregiate Spa e il France Croco, parte del gruppo che segue nomi colossali come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen. E' famoso al grande pubblico per la sua tumultuosa vita privata. Nell'estate 2020 è stato molto vicino a Belen Rodriguez, come hanno dimostrato anche alcune foto pubblicate da Chi.

Il loro però è stato solo un breve flirt, infatti Belen dopo poco si è fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto anche una figlia, Luna Marì.

Se adesso sia single o meno non è dato saperlo, però ha avuto brevi flirt sia con Soleil Sorge (che ritroverà nella Casa del Grande Fratello Vip 6, che partirà lunedì 13 settembre) sia con Dayane Mello. Dopo la sua breve relazione con Belen, una delle sue ex, Mariela Ballesteros, anche lei argentina e madre di due bambini, aveva voluto rilasciare alcune dichiarazioni: “Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe - ha commentato - e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada. Anche Belen era a Capri? Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la storia è finita. Era affranto. E' venuto a piangere da me”. Gianmaria Antinolfi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che parte lunedì 13 settembre come sempre su Canale5.

Ha un master in Management conseguito alla Bocconi di Milano. Gli piace molto viaggiare, in particolare andare al mare, e divertirsi con gli amici. E' soprannominato Giangi dai suoi amici.

