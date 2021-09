Manila Nazzaro, dai due figli con Ciccio Cozza al morbo di Basedow e la nuova vita con Lorenzo Amoruso

13 settembre 2021 a

Manila Nazzaro è una showgirl e conduttrice italiana. Nata a Foggia il 10 ottobre del 1977, la svolta nella sua carriera è arrivata nel 1999, quando ha vinto il concorso di Miss Italia e ha conquistato anche il titolo di Miss Cinema. Successivamente Manila è diventata testimonial di diverse campagne pubblicitarie e tele promozionali e ha iniziato anche a studiare recitazione presso il Teatro Azione di Roma. Tra il 2000 e il 2003 ha partecipato ad alcuni spettacoli teatrali e nel 2009 è su Canale5 con Bellissima Cabaret anticrisi, programma del Bagaglino. Poi ha partecipato anche a diversi programmi Rai. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2014 Manila ha rivelato di essere affetta dal morbo di Basedow.

Dal 2005 al 2017 è poi stata sposata con Francesco Cozza, ex calciatore da cui ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio. Il 27 maggio scorso la ex Miss Italia ha ottenuto il divorzio, evento che l’ha aiutata a mettere la parola fine ai contrasti con l’ex marito, oggi anche lui sereno accanto a un’altra donna. Manila Nazzaro ha raccontato di aver accolto con gioia il provvedimento, organizzando una cena per festeggiare l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. "Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un'altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire l'ascia di guerra", ha confidato in una intervista recente.

Qualche tempo fa Manila e il suo attuale compagno, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, hanno dovuto affrontare la perdita del loro bambino: "Per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime", ha affermato la 43enne foggiana: "Nel frattempo ho ottenuto il divorzio, e ora possiamo fare quello che vogliamo. E, come dice Lorenzo, il cantiere non l'abbiamo mai chiuso. Certo ho 43 anni, ma si sentono così tante storie di donne incinte anche alla mia età, quindi...". Manila Nazzaro è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in onda su Canale5 da lunedì 13 settembre.

