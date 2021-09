Amedeo Goria, dai due figli con Maria Teresa Ruta alla passione con Vera Miales: "Paternità? Capitolo chiuso"

13 settembre 2021 a

Amedeo Goria è un giornalista sportivo, ex inviato Rai, molto conosciuto e famoso anche per le sue comparsate in tv. Nato a Torino il 16 febbraio 1954, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Goria ha sempre avuto intenzione di diventare un giornalista e ha raggiunto l'obiettivo subito dopo aver conseguito la laurea in Lettera all'università di Torino. La sua carriera si è svolta principalmente in Rai.

Per quanto riguarda la vita privata, Amedeo è stato per molti anni legato alla conduttrice Maria Teresa Ruta: i due si sono sposati nel 1987, e dalla loro relazione sono nati due figli, Guendalina “Guenda” Goria e Gian Amedeo Goria. Il loro matrimonio è giunto al termine nel 1999, per poi concludersi con il divorzio nel 2004. Amedeo ha più volte ammesso di aver avuto qualche scappatella durante la relazione con la Ruta, e proprio i suoi tradimenti avrebbero portato alla fine del matrimonio. Oggi il giornalista è felicemente fidanzato, dal 2021, con una giovane ragazza, Vera Miales, influencer e appassionata di moda. la differenza d'età non è un problema tra i due, tanto che lo stesso Goria ha aver dichiarato di aver fatto sesso cinque volte in un giorno. Goria tuttavia avrebbe chiarito che non ha intenzione di avere altri figli e per ora questo non rappresenta un problema, sebbene la modella desideri diventare madre.

Goria sul rapporto con Vera Miales ha poi aggiunto: "Pensava di essere rimasta incinta ma non era così - ha dichiarato il giornalista -. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso". Amedeo Goria è tra i concorrenti dell'edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, in onda su Canale5 dal 13 settembre.

