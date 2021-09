Ainett Stephens, con l'ex marito Nicola Radici il figlio Christopher: "A due anni ha smesso di parlare"

13 settembre 2021 a

Ainett Stephens è una modella e showgirl, pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della sua carriera ha lavorato in numerosi programmi televisivi come modella, showgirl e conduttrice, e ha inoltre all’attivo anche diversi calendari sexy che hanno riscosso molto successo, con il nomignolo di Gatta nera della tv. Ainett Stephens è nata in Venezuela il 28 gennaio del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Con la sua bellezza e il suo fisico scolpito ha cominciato davvero molto presto a lavorare nel mondo della moda e nel 2000 si è classificata tra le dieci semifinaliste nel concorso di bellezza Miss Venezuela. Dopo una carriera come modella di intimo in tutto il Sudamerica ha deciso di trasferirsi in Italia nel 2004 ed ha frequentato il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Per quanto riguarda la vita privata, la modella è stata fidanzata per ben 9 anni con Nicola Radici e dal 3 settembre del 2015 è diventata sua moglie con una cerimonia per pochi intimi. La coppia nell’ottobre del 2015 ha dato alla luce il loro primogenito di nome Christopher. Nicola Radici è un imprenditore e dirigente calcistico di origini bergamasche. Prima di diventare padre per la seconda volta e con Ainett, ha avuto già un figlio che si chiama Jacopo.

"Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare - ha raccontato recentemente a Verissimo la stessa Ainett -. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. E' stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. Questa esperienza mi ha cambiato la vita". Tuttavia, grazie alla sua fede e alla sua forza, Ainett ha deciso di rialzarsi in piedi per il piccolo Christopher: "Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità", ha raccontato la modella sempre a Verissimo. Attualmente, la showgirl è separata e vive a Marbella, in Spagna. E' una delle concorrenti del Gf Vip 6, la cui prima puntata andrà in onda su Canale5 lunedì 13 settembre.

