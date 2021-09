Stasera in tv 13 settembre, su Rai1 torna Il Commissario Montalbano: Zingaretti impegnato ne La caccia al tesoro

13 settembre 2021 a

Torna l'appuntamento con Il Commissario Montalbano, la fiction di Rai1 campione di ascolti con Luca Zingaretti protagonista. Lunedì 13 settembre andrà in onda la puntata intitolata La Caccia al Tesoro. Si tratta del ventunesimo episodio della serie andato in onda per la prima volta il 28 marzo 2011 e che in quella circostanza aveva ottenuto oltre 9 milioni di spettatori per il 31,37% di share.

Questa la trama: al commissariato di Vigata la giornata scorre tranquilla, non c’è proprio niente da fare. Catarella s’impegna a risolvere cruciverba e rebus mentre il commissario legge Simenon. All’improvviso si ritrova a recitare una parte vicina a quella di Bruce Willis. In un vecchio palazzo abitato da due anziani bigotti i fratelli Gregorio e Caterina Palmisano, le cui manie religiose sono ormai arrivate al culmine della pazzia, il vecchio allucinato si è messo a sparare dalla finestra.

Nonostante si senta troppo vecchio, Montalbano si arrampica su una scala dei pompieri per bloccare l’anziano. Nel palazzo fatiscente, in una foresta di crocefissi di ogni fattura illuminata da innumerevoli lumini, Montalbano crede di avere scoperto una giovane uccisa, ma si accorge che si tratta di una consunta bambola gonfiabile ormai malridotta dal prolungato uso, senza un occhio e con un buco riparato alla meglio. Dopo aver ricoverato i due anziani, nella placida calma del commissariato arriva la notizia di un cadavere in un cassonetto ma è un’altra bambola. Intanto al commissariato arrivano strane lettere anonime che lo sfidano e non avendo altro da fare, Montalbano decide di risolvere questi indovinelli in prosa e capisce come dietro ci sia qualcosa di pericoloso. L'appuntamento quindi è con Luca Zingaretti ne Il Commissario Montalbano, che con i suoi fedeli collaboratori Augello e Fazio proverà a risolvere l'ennesimo caso. La caccia al tesoro inizierà su Rai1 intorno alle 21,20.

