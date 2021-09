Sonia Bruganelli, tre figli con Paolo Bonolis: "Ma la fedeltà fisica è innaturale"

13 settembre 2021 a

Sonia Bruganelli è una imprenditrice e opinionista televisiva, famosa al grande pubblico soprattutto per essere la moglie di Paolo Bonolis. Nata a Roma il 20 febbraio 1974 (sotto il segno dell’Acquario), è la mente del marchio Adele Virgi e soprattutto guida la società Sdl2005, quella che si occupa dei casting televisivi di alcuni programmi, tra cui anche Avanti un altro. E' laureata in Scienze della comunicazione.

Sonia Bruganelli, l'amore per Paolo Bonolis e le critiche a Barbara D'Urso

Spesso le sue dichiarazioni hanno fatto discutere: "La fedeltà fisica, pur perseguendola, è qualcosa di innaturale - ha detto in passato -. Una sovrastruttura culturale. Non siamo nati per resistere alle tentazioni e ai piaceri del corpo. La fedeltà è qualcosa che concerne lo spirito. E' un sentimento complesso, nobile. Che appartiene all'anima. La fedeltà non può prescindere dalla stima e dalla complicità", le sue parole. "Bisogna avere un progetto comune - ha aggiunto -. Nel mio caso sono i figli, la costruzione di una famiglia. Ecco, il segreto in una coppia è perseguire insieme un progetto. Qualsiasi esso sia".

Paolo Bonolis, due figli con Diana Zoeller e tre con Sonia Bruganelli: ora è nonno di Theodore

Altre dichiarazioni curiose sono arrivate sempre in passato. "Lorella Cuccarini dice che lei lo fa tre volte a settimana? Mamma mia, beata lei. Ma dove lo trova il tempo?", ha affermato qualche tempo fa, facendo capire che i suoi rapporti siano molto meno frequenti. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti nel 1997 e sono convolati a nozze nel 2002. Insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La loro primogenita, Silvia, alla nascita ha avuto delle complicazioni cardiache per cui è stata operata quasi subito. L’intervento le ha causato dei problemi motori. Durante i primi mesi della sua relazione con Paolo Bonolis era molto gelosa, e arrivava a telefonargli anche 8 volte al giorno. Sonia Bruganelli è opinionista nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre su Canale5.

Paolo Bonolis e il legame con la moglie Sonia Bruganelli. Bufera per le foto sui social

