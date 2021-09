Adriana Volpe e il sesso: "Il posto più strano dove l'ho fatto? In sauna, ma sono quasi svenuta"

13 settembre 2021 a

Adriana Volpe è una showgirl e conduttrice, tra le più popolari nel mondo della tv italiana. Nata il 31 maggio 1973 (Gemelli) a Trento, ha iniziato a lavorare come modella, e nel 1995 ha preso parte al film di Carlo Verdone Viaggi di Nozze. E' stato uno dei volti storici di trasmissioni come I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, mentre di recente ha partecipato al reality Pechino Express nel 2018. In passato a Nuovo ha rivelato di aver rischiato di morire in un incidente domestico: il suo bagno avrebbe preso fuoco, in seguito all’esplosione della stufa elettrica.

Tra le curiosità sul suo conto, è una tifosa della Lazio. Per quanto riguarda la vita privata, dopo un matrimonio durato appena 4 mesi con l’imprenditore Chicco Cangini, il 6 luglio 2008 Adriana Volpe ha sposato l’imprenditore Roberto Parli da cui ha avuto la sua prima ed unica figlia: Gisele, nata nel 2011. “Una figlia ti riempie la vita e dà un senso a tutto quello che fai", ha dichiarato la conduttrice in passato a Vero. Da Roberto Parli si è separata nel 2020, qualche mese dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 4.

Prima di Gisele, come rivelato da lei stessa durante l'esperienza al Gf4, ha purtroppo avuto un aborto che l’ha molto segnata. Ama inoltre trascorrere il proprio tempo libero con sua figlia all’aria aperta, andando in spiaggia o a sciare, ma ha dichiarato a Vero di non volere altri figli. "Bisognava iniziare prima". Tra le curiosità piccanti legate ad Adriana Volpe, ha dichiarato in passato come il posto più strano dove abbia fatto l'amore sia stato in sauna. Ha però aggiunto che come esperienza non è da ripetere: lei si è quasi svenuta mentre lui ha cominciato ad accusare una forte tachicardia. Adriana Volpe è tra le opinioniste del Grande Fratello Vip 6.

