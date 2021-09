Andrea Roncato, 500 donne e due matrimoni. La relazione con Moana Pozzi e il voto come amante

12 settembre 2021 a

Andrea Roncato tra i protagonisti della nuova edizione, la quindicesima, di "Scherzi a parte" la trasmissione cult che andrà in onda da oggi, domenica 12 settembre 2021, per sei puntate. L'attore emiliano, Roncato è originario di San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna, è una delle vittime dello show che da questa stagione sarà condotto da Enrico Papi che del programma è anche autore. Roncato sarà in buon compagnia perché tra le altre vittime ci saranno anche l'attrice Manuela Arcuri, la showgirl Antonella Elia e lo chef Gianfranco Vissani.

Ma chi è Andrea Roncato? L'attore, 74 anni, è stato un grande protagonista di alcune pellicole cult del cinema italiano degli anni Ottanta. Da Acapulco, prima spiaggia... sinistra (1983) a Rimini Rimini (1987), passando per L'allenatore nel pallone (1984), Mezzo destro mezzo sinistro (1985), Il lupo di mare (1987). Ha fatto parte del cast dei primi cinepanettoni (Vacanze di Natale), per poi virare sulle fiction, alcune di grande successo come Carabinieri (dal 2002 al 2008) e Don Matteo. Ma non solo, essendo stato protagonista anche di alcune delle più importanti trasmissioni televisive come Domenica In e Ballando con le Stelle (concorrente). Celebre la coppia con Gigi Sammarchi con cui diede vita a un duo comico durato una quindicina d'anni.

Roncato, che ha confessato la sua dipendenza dalla droga per un periodo della sua vita ("sesso e cocaina senza limiti, navigavo a vista" ha dichiarato in una intervista), è stato sposato con la conduttrice Stefania Orlando dal 1997 al 1999. Recentemente dopo sette anni di fidanzamento, nel 2017, ha sposato Nicole Moscariello mamma dell'attrice Giulia Elettra Gorietti. Ha dichiarato di avere avuto almeno 500 donne ("anche solo per un'ora, erano le più importanti della mia vita"). Negli anni Ottanta ha avuto una relazione con Moana Pozzi (nel suo libro la pornostar gli diede come voto 7),

