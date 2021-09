Gianfranco Vissani, primo cuoco a ottenere la ribalta tv. La vita privata: la moglie Giovanna e il figlio Luca

12 settembre 2021 a

Gianfranco Vissani tra i protagonisti della nuova edizione, la quindicesima, di "Scherzi a parte" la trasmissione cult che andrà in onda da oggi, domenica 12 settembre 2021, per sei puntate. Lo chef umbro, Vissani è originario di Civitella del Lago frazione di Baschi in provincia di Terni, è una delle vittime dello show che da questa stagione sarà condotto da Enrico Papi che del programma è anche autore. Vissani sarà in buon compagnia perché tra le altre vittime ci saranno anche l'attrice Manuela Arcuri, la showgirl Antonella Elia e l'attore Andrea Ronaco. Non andranno in onda soltanto gli scherzi "girati" nelle scorse settimane ma, grande novità, ci saranno anche esilaranti scherzi in diretta che si consumano live, grazie alla complicità dello stesso conduttore Papi e degli ospiti seduti sulle poltroncine dello studio.

Ma chi è Gianfranco Vissani? Lo chef ternano, che compirà 70 anni il prossimo 22 novembre, è stato uno dei primi cuochi a ottenere la ribalta televisiva, negli anni Novanta. Iniziò partecipando sulla Rai a Unomattina (dal 1997), poi Domenica In (dal 2001) e Linea Verde condotto addirittura nel 2002 in coppia con Paolo Brosio. Dal 2008 al 2010 è stato anche giudice del programma La prova del cuoco - durante la conduzione di Elisa Isoardi - per poi curarne l'anteprima nel 2010/2011 (con Antonella Clerici). Ha condotto su La7 il programma di cucina Ti ci porto io, ha partecipato ad Altrimenti ci arrabbiamo - celebrity talent condotto da Milly Carlucci - e come ospite, nel 2016, del fortunato cooking show di Sky Masterchef.

Vissani ha studiato all'istituto professionale alberghiero di Spoleto, poi ha lavorato in alberghi e ristoranti di varie città turistiche italiane tra le quali Cortina d'Ampezzo, Firenze, Genova, Napoli e Venezia. Dopo la gavetta nel 1973 ha rilevato il ristorante del padre sulle rive del lago di Corbara (Il Padrino) vicino alla sua città di origine; da allora è stato segnalato in varie guide gastronomiche. Dal 2011 in Puglia ha gestito l'Antica masseria dell'alta Murgia, ma ha aperto ristoranti anche a Cortina, Capri e Roma. Per gustare la cucina del popolare chef ora si può trovarlo a Casa Vissani (a Baschi) oppure a L'altro Vissani (a Orvieto), entrambi in Umbria in provincia di Terni. Nel 1982 la Guida d'Italia del giornale L'Espresso lo ha inserito al primo posto della speciale classifica dei ristoranti italiani (posizione mantenuta per oltre vent'anni), con Casa Vissani ha conquistato la mitica Stella Michelin nel 1998 (poi diventate due dal 1999 al 2019). Nel 2012 la guida del Gambero Rosso ha messo il ristorante al primo posto con voto 95/100. Sposato nel 1995 con Giovanna Di Girolamo, ora l'ex moglie lavora con lui nel suo ristorante. Il figlio Luca è maestro di sala del ristorante sulle rive del lago e, sulle orme dal padre, è stato votato dalla guida di Identità Golose “miglior maitre d’Italia” nel 2009.

