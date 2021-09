Antonella Elia, dalla lite con Valeria Marini per Marco Senise al tumore: "Mi vergognavo del mio seno mutilato"

12 settembre 2021 a

Antonella Elia è un'attrice, conduttrice e personaggio televisivo, tra i più noti in Italia. La Elia ha ricoperto il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 5. Classe 1963, nata il primo novembre, del segno dello Scorpione, per quanto riguarda la vita privata, ha avuto in passato un flirt con Marco Senise, uomo per il quale avrebbe litigato anche con Valeria Marini. Ex conduttore di Forum accanto a Rita dalla Chiesa e attore, ha svelato di aver avuto una relazione sia con Valeria che con Antonella.

Antonella Elia, dall'aborto a 26 anni al pentimento: ora l'amore turbolento con Pietro Delle Piane

"Si lasciano con il fidanzato di allora, usciamo, andiamo al cinema, scatta il primo bacio. Durò qualche mese, facemmo un viaggio a New York, è successo di tutto. C’è stata anche una parentesi hot che ci ha fatto litigare", ha ricordato Senise qualche tempo fa. L’attore si trovava a cena con Antonella Elia quando al tavolo accanto apparve la Marini. “Ci siamo incontrati più volte io, Antonella e Valeria - ha rivelato -. Una sera, eravamo al ristorante, io e Valeria l’uno di fronte all’altra. Entra Valeria con un’amica. Ha cominciato a mandarmi i baci, si leccava le labbra. Mi provocava in tutti i modi. Sono stato tutta la sera imbarazzato. E' andato avanti tutta la cena. Io sudavo freddo. Antonella non se ne è accorta, se no volava qualche piatto”.

Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane e torna l'amore: "Nessuno mi aveva saputo riconquistare"

Nel passato di Antonella Elia anche un tumore: " Ho avuto un cancro al seno - ha raccontato Antonella Elia -. Ho affrontato una quadrantectomia, la mutilazione di una parte di seno. La tua femminilità viene compromessa, viene cambiata. Dopo il quadrante, è stato trovato un carcinoma. A dicembre ho fatto il controllo del quarto anno ed è andato tutto bene”. “Per il mio pezzo mancante - ha aggiunto in una vecchia intervista - mi sono vergognata e per due anni mi sentivo di dovermi nascondere. Nel momento in cui hanno messo in discussione la mia malattia, dicendo che l’avessi inventata per prevalere in uno squallido litigio televisivo al Gf Vip, sono stata male. Ma non ho voluto infierire, perché stavamo parlando di una malattia. Io non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo del mio seno mutilato”. Antonella Elia è tra gli ospiti di Scherzi a parte, nella puntata di domenica 12 settembre su Canale5.

Antonella Elia, compleanno e festa a Cosenza per i 47 anni del fidanzato Pietro Delle Piane: il video su Instagram

