Manuela Arcuri, gli uomini e la cilecca nella prima volta: poi il figlio Mattia con il suo Giovanni

Manuela Arcuri è una delle showgirl e attrici più famose in Italia, soprattutto agli inizi degli anni Duemila. Nata l’8 gennaio 1977 (Capricorno), Manuela Arcuri con la sua bellezza mozzafiato ha conquistato numerosi fan. Era letteralmente l'oggetto del desiderio di tanti ammiratori e lei in passato si è lasciata andare anche a retroscena piccanti legati alla vita privata. "Sono single ma faccio sesso, ho trent'anni e c'ho l'ormone scatenato, non mi tengo", ha dichiarato in una vecchia intervista datata 2009.

Il problema è che gli uomini, quando vedono (o per meglio dire vedevano) Manuela, affermava la stessa attrice, la vedevano "come quella dei calendari, supersexy e inavvicinabile”. Così se ci scappa la passione e la voglia di intimità molti “si preoccupano, si agitano, credono di dover fare i fenomeni. Pensano: lo sto facendo con la Arcuri, e poi non si conclude”, ha rivelato in passato L'Arcuri si dice rassegnata. "Sono abituata a concedere sempre una seconda chance”, ha affermato in un secondo momento, considerando il primo flop come una sorta di prova generale.

Per quanto riguarda la vita privata, Manuela Arcuri in passato è stata legata al calciatore Francesco Coco. Ha ammesso anche di aver avuto un flirt con il collega attore Gabriel Garko, anche se, come detto in una intervista a Vieni da me, “è durato poco". Recentemente, ospite a Verissimo, ha ribadito: "E' stata una storia vera", ha assicurato dopo il coming out dello stesso attore al Grande Fratello Vip 5 con Adua Del Vesco. Un’altra relazione della Arcuri è stata quella con lo schermidore Aldo Montano. Dal 2010, invece, è felicemente fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore con cui ha messo su famiglia. I due, però, non si sono mai sposati. A maggio 2014 è diventata mamma per la prima volta del piccolo Mattia. Manuela Arcuri è tra gli ospiti di Scherzi a parte, nella puntata di domenica 12 settembre si Canale5.

